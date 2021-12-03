Бессмертный: в Париже и Берлине услышали, что Киев готовится к сепаратным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде заявил, что он выступает за прямые переговоры с Россией. При этом глава украинского государства так и не назвал фамилию Путина, тем самым, не обозначив виновника развязывания войны на Донбассе. Это заявление союзники Украины в Париже и Берлине восприняли как то, что Киев готовится к сепаратным переговорам. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Право на власть" заявил украинский политик, дипломат Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, когда такие речи публично заявляются, то нужно все детали технологично проговорить. Роман Бессмертный подчеркнул, прежде, чем говорить о прямых переговорах с Россией, нужно пройти ОБСЕ, "Нормандский формат", где заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По словам Бессмертного, спичем с трибуны Верховной Рады, тем более таким, который рвёт общество, Путина за стол переговоров не посадишь.

"Теперь у меня вопрос, о чём мы говорим – о социальной стабильности или о том, чтобы просто заявить, что "я его не боюсь". Разговор должен идти о том, чтобы консолидировать общество. Я против того, чтобы говорить в политической среде об объединении. Не нужно никого объединять, пусть будет большинство и оппозиция. Пусть они каждый делает свою работу, но нельзя делать те шаги, которые внутри противопоставляют общество, потому что на самом деле это выглядит так, что "Нормандский формат" молчит, Трёхсторонняя контактная группа не работает, там заблокирована ситуация… То есть, вместо того, чтобы говорить о том, что надо усилия Вашингтона, Парижа и Берлина для того, чтобы возобновить "Нормандский формат" обеспечить давление и тогда, если это необходимо, перейти в прямой диалог, президент просто говорит о переговорах с кем-то", – отметил Роман Бессмертный.

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