Бессмертный: в Париже и Берлине услышали, что Киев готовится к сепаратным переговорам

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде заявил, что он выступает за прямые переговоры с Россией. При этом глава украинского государства так и не назвал фамилию Путина, тем самым, не обозначив виновника развязывания войны на Донбассе. Это заявление союзники Украины в Париже и Берлине восприняли как то, что Киев готовится к сепаратным переговорам. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Право на власть" заявил украинский политик, дипломат Роман Бессмертный.
Роман Бессмертный. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, когда такие речи публично заявляются, то нужно все детали технологично проговорить. Роман Бессмертный подчеркнул, прежде, чем говорить о прямых переговорах с Россией, нужно пройти ОБСЕ, "Нормандский формат", где заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.
По словам Бессмертного, спичем с трибуны Верховной Рады, тем более таким, который рвёт общество, Путина за стол переговоров не посадишь.
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