Береза: ОП требует от глав райадминистраций скинутся по миллиону на кампанию против Кличко

Как написал в Фейсбуке Борислав Береза, Офис президента якобы поставил задачу своим главам 6 райадминистраций Киева найти по 1 млн гривен на кампанию против Кличко и киевских депутатов не из "Слуги народа".

Борислав Береза

"Ничего удивительного. Тем более что ими будут оплачивать работу свежей парламентской ВСК "против Киева" и медийку, которая подсветит "достижение" ВСК под руководством очередного "Слуги народа", который является фигурантом уголовного дела, ведущего ДБР по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. А такой крючок мотивирует "слугу" служить Банковой без нареканий",

– написал в Фейсбуке Береза.

Он напомнил, что комиссию против Кличко возглавляет нардеп Безгин, который может получить десять лет заключения за бизнес с его тетей, депутатом "Единой России".

По информации Березы, Офис президента создал целую ситуационную группу. Якобы ее возглавил Алексей Кулеба, бывший заместитель Кличко и его близкий приятель. Кроме того, в группу, которая должна курировать информационную атаку на мэра столицы, якобы также вошли работающая сейчас в ОП Рена Назарова, Тимур Ткаченко, бывший чиновник одной из киевских райадминистраций, который проверял пляжи в Киеве, а сейчас работает заместителем в минстратегпроме. Также, в состав группы якобы вошел юрист Алексей Рябыкин.

При этом политик призвал украинцев не удивляться информации о том, что чиновники закупают товары или услуги по каким-либо космическим ценам. Просто, добавил Береза, они собирают кэш под свои задачи.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по мнению экспертов, после того, как Банковая уволила Валерия Залужного, она решила взяться за Кличко.