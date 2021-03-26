Арестович сказал, что в Украине будет увеличиваться политическое насилие

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что в нашей стране будет увеличиваться политическое насилие. Он сказал это в контексте обсуждения акций в поддержку активиста Сергея Стерненко. Об этом Арестович сообщил в эфире канала "1+1".

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По его словам, наша страна пересекла черту политического насилия. Он отметил, что многие протестующие пытаются обесценить вопрос требований к власти. Он отметил, что в любой стране нельзя атаковать Офис президента и заниматься вандализмом, так как за это можно понести ответственность.

Советник Андрея Ермака отметил, что полиция выбрала правильную стратегию не вмешиваться. Он сказал, что своим невмешательством полиция предотвратила еще большее преступление, которое могло случиться.

Арестович также заявил, что лидеры общественного мнение и народные депутаты во множестве случаев провоцируют политическое насилие и обесценивают роль государства. Он спрогнозировал уверение политического насилия, однако отметил, что это не решит вопрос реформирования судебной системы никоим образом.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года, в декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

До прихода во власть Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор и ветеран войны на Донбассе. Также, по его словам, он работал в Главном управлении военной разведки Украины.

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