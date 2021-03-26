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Главная Новости Политика внутренняя политика Арестович сказал, что в Украине будет увеличиваться политическое насилие
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Арестович сказал, что в Украине будет увеличиваться политическое насилие

Страна пересекла черту политического насилия

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что в нашей стране будет увеличиваться политическое насилие. Он сказал это в контексте обсуждения акций в поддержку активиста Сергея Стерненко. Об этом Арестович сообщил в эфире канала "1+1".

Арестович сказал, что в Украине будет увеличиваться политическое насилие

Фото: скриншот

По его словам, наша страна пересекла черту политического насилия. Он отметил, что многие протестующие пытаются обесценить вопрос требований к власти. Он отметил, что в любой стране нельзя атаковать Офис президента и заниматься вандализмом, так как за это можно понести ответственность.

Советник Андрея Ермака отметил, что полиция выбрала правильную стратегию не вмешиваться. Он сказал, что своим невмешательством полиция предотвратила еще большее преступление, которое могло случиться. 

Арестович также заявил, что лидеры общественного мнение и народные депутаты во множестве случаев провоцируют политическое насилие и обесценивают роль государства. Он спрогнозировал уверение политического насилия, однако отметил, что это не решит вопрос реформирования судебной системы никоим образом. 

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года, в декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

До прихода во власть Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор и ветеран войны на Донбассе. Также, по его словам, он работал в Главном управлении военной разведки Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Украина не вводит санкции против Коломойского.

Читайте также о возможной встрече Зеленского и Путина. 


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/politichne-nasillya-bude-zbilshuvatisya-arestovich-1752121.html
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Обусуждения

Жора

сегодня, 14:50

ЗАЧЕМ ПОЛИЦИИ ВМЕШИВАТСЯ ОНИ САМИ И ГРАБЯТ И УБИВАЮТ ...САМИ СЕБЯ НАКАЖУТ? НЕ А РУКА РУКУ МОЕТ.

Жора

сегодня, 14:48

ЗАЧЕМ ВМЕШИВАТЬСЯ КОГДА УБИВАЮТ ГРАБЯТ - ТАК ОДНОГО ОГРАБЯТ ИЛИ УБЮТ А КОГДА ПОЛИЦИЯ ВМЕШАЕТСЯ ТО И САМИ МУСОРА НАУЧАТСЯ И ПРОДОЛЖАТ..

Опять ты мне эту икру поставила

сегодня, 14:37

Господин назначил меня любимой женой!--Белое солнце пустыни

арест_алекса

сегодня, 14:25

арестович, вы хоть украинский язык выучите.

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