Арестович о возможном покушении: Бутусова спланировали, как очередного Гонгадзе

Спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович будет выступать с инициативой – предоставить главреду портала "Цензор.НЕТ" государственную охрану, потому как на известного журналиста может быть совершено покушение. Эксперт советует власти не медлить, потому как покушение может произойти в самое ближайшее время. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Арестович написал на своей странице в соцсети Facebook.

Юрий Бутусов. Фото: Радио Свобода

Алексей Арестович считает, что Юрий Бутусов не совсем в здравом рассудке, потому как в таком тоне говорить с президентом Украины на пресс-конференции непозволительно. Историю с публикацией видео, на котором Юрий Бутусов стреляет из гаубицы Арестович называет точкой в истории с журналисткой деятельностью Юрия Бутусова, потому как после этого он становится больше похожим на пропагандиста, а не на журналиста. Советник главы ОП назвал Бутусова "чёрным пропагандистом", которого "очень качественно накачивают психологически".

По мнению Арестовича, фактически Бутусову уготовлена роль сакральной жертвы, что-то вроде Гонгадзе во времена Кучмы. Счет уже пошел даже не надели, а на дни.

Советник считает, что журналиста могут ликвидировать те, кто сейчас его подстрекает выступать против власти, а дальше начнется волна массовых беспорядков, когда народ выйдет на улицы и это в то время, когда агрессор сконцентрировал войска у украинских границ.

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