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Арахамия сдал «антивакцинаторов» в монобольшинстве

Арахамия заявил, что каждый нардеп имеет право говорить или не говорить о своей вакцинации

сегодня, 17:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что в монобольшинстве есть люди, которые открыто выступают против вакцинации и до сих пор не вакцинированы. Речь идет о нардепах Юрии Камельчуке, Лизе Богуцкой и Артеме Дмитруке. Что касается противников вакцинации в других фракциях, то Арахамия не смог сказать, есть ли кто-то против вакцинации. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Украинской правды".

Арахамия сдал «антивакцинаторов» в монобольшинстве

Давид Арахамия Фото: Фейсбук Давида Арахамии

Давид Арахамия рассказал, что у него есть точные сведенья о том, что 150 народных избранников вакцинированы. Есть также большая часть людей, которые по тем или иным причинам отказались предоставлять информацию о вакцинации.

Глава "слуг народа" признал, что каждый человек имеет право – говорить или не говорить о своей вакцинации. Но от этого возникают сложности составлением статистики по вакцинированным нардепам. Точные данные получить очень сложно. 

Говоря о Камельчуке и Богуцкой Давид Арахамия отметил, что других нардепов со "Слуги народа", который открыто говорили о нежелании вакцинироваться, он не знает. Позже Арахамия заявил, что еще против вакцинации Дмитрук.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп "Слуги народа" Егор Чернев сравнил протестующих против вакцинации людей с такими же несогласными, из-за которых возникали "холерные бунты" в Российской империи в 1830-х годах. Нардеп подчеркнул, что несогласие вакцинироваться – это не только удар по медицинской систем, это еще и удар по национальной безопасности и экономике страны.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/4/7312829/
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