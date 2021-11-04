В «Слуге народа» сравнили акции «антивакцинаторов» с «холерными бунтами» в Российской империи

Акции и марши "антивакциниторов" не есть каким-то новым явлением. Подобное уже приходилось видеть, например, во время "холерных бунтов" в Российской империи в 1830-х годах. Как передает издание "Комментарии", такое мнение выразил на своей странице в Facebook нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

Марш против вакцинации. Фото: Украинская правда

Нардеп отметил, "антивакцинаторам", которые начали бороться за свои "права", следует задуматься, не создает ли их позиция угрозу национальной безопасности, экономике, а также здоровью и жизни большинства граждан Украины. Конечно, есть небольшая прослойка тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, но большинство "антивакцинаторов" абсолютно здоровые люди. Пока что здоровые. Также они могли бы требовать права не платить налоги, не соблюдать правила дорожного движения, оставлять других в опасности или отказываться защищать свое государство.

"Любая нация жизнеспособна только тогда, когда внутри нее существует определенный общественный договор, подчиняющийся всем. Особенно в случае экстремальной ситуации, такой как террористическая или военная угроза, или эпидемия. Справедливо ли, что платить за чьи-то страхи и панику должна вся страна? Терпеть локдауны, срыв нормального учебного процесса в школах и вузах, десятки тысяч смертей и колоссальные экономические потери? К сожалению, проблема предрассудков и конспирологии стара, как мир. Ведь подобное мы видели, например, во время "холерных бунтов" в Российской империи в 1830-х годах", – отметил нардеп.

Он добавляет, тогда так же народ считал, что кто-то сознательно травит их и выступали против карантина. В панике люди громили полицейские управления, больницы, убивали представителей власти. Прошло 200 лет, мы покорили космос, генетику и ядерные технологии, но некоторые люди до сих пор живут в позапрошлом веке. Егор Чернев подчеркнул, тем не менее, это не значит, что мы должны из-за чьих-то предрассудков поставить под угрозу всю страну.

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