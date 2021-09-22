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Главная Новости Политика внутренняя политика Арахамия рассказал, в каком состоянии находится после нападения Сергей Шефир
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Арахамия рассказал, в каком состоянии находится после нападения Сергей Шефир

Из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрело

сегодня, 12:10
Автор:

Хмільовська Інна

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия подтвердил факт нападения на Сергея Шефира и сообщил, что уже общался с ним по телефону после этого. Примечательно, что сам Шефир очень часто ездит за рулем авто. На этот раз за рулем Audi А-8 был водитель, который получил три пулевых ранения и находится в Феофании. 

Арахамия рассказал, в каком состоянии находится после нападения Сергей Шефир

Автомобиль Шефира, фото с открытых источников

Арахамия также добавил, что Шефир сейчас находится в шоковом состоянии и считает, что стреляли именно в него и что преступники могли не увидеть, что за рулем находится водитель, а не сам Шефир.

Три версии случившегося от Давида Арахамии: первая версия — привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — российский след. Третья версия — борьба с олигархами.

Открыто уголовное производство по ст. 115 "покушение на убийство". Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Я подтверждаю факт — действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль. Сегодня брошен вызов правоохранительной системе — утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника Президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов", — написала она.

Арахамия рассказал, в каком состоянии находится после нападения Сергей Шефир - фото 2

Тем временем, в Офисе президента связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике президента по борьбе с олигархами, считает Михаил Подоляк. 

Покушение произошло на Новообуховской трассе на выезде из Киева. В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что на советника президента Сергея Шефира совершили покушение: ранен водитель. 


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/7806
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