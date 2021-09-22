Арахамия рассказал, в каком состоянии находится после нападения Сергей Шефир

BTC/USD
42370.26
ETH/USD
2941.40
LTC/USD
154.72
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия подтвердил факт нападения на Сергея Шефира и сообщил, что уже общался с ним по телефону после этого. Примечательно, что сам Шефир очень часто ездит за рулем авто. На этот раз за рулем Audi А-8 был водитель, который получил три пулевых ранения и находится в Феофании.
Автомобиль Шефира, фото с открытых источников
Арахамия также добавил, что Шефир сейчас находится в шоковом состоянии и считает, что стреляли именно в него и что преступники могли не увидеть, что за рулем находится водитель, а не сам Шефир.
Три версии случившегося от Давида Арахамии: первая версия — привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — российский след. Третья версия — борьба с олигархами.
Открыто уголовное производство по ст. 115 "покушение на убийство". Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Тем временем, в Офисе президента связывают обстрел автомобиля Шефира с агрессивным противодействием политике президента по борьбе с олигархами, считает Михаил Подоляк.
Покушение произошло на Новообуховской трассе на выезде из Киева. В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что на советника президента Сергея Шефира совершили покушение: ранен водитель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости