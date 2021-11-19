Арахамия рассказал, что произошел самый большой «слив» секретных документов в истории Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что журналистка Янина Соколова опубликовала самый большой "слив" в истории Украины, который был под грифом "совершенно секретно" и никогда не должен был попасть в открытый доступ. Арахамия также назвал Соколову "порохоботкой", намекая на кого она уже давно работает и кому выгоден был этот "слив" данных по спецоперации с задержанием "вагнеровцев". Об этом информирует портал "Комментарии".

Давид Арахамия. Фото: канал 1+1

"Какого хре*а, все эти люди, включая меня, обсуждают спецоперацию Главного управления разведки? Первый вопрос. Она вообще с самых азов начинается. Этих операций на самом деле их сотни. 99% людей, живущих в нашей стране, не знают о них. Какие-то успешные. Какие-то происходят с жертвами, где-то люди гибнут", – возмутился Давид Арахамия, обращаясь к присутствующим в студии.

Далее политик заявил, что произошел "слив" данных от журналистки-порохоботки, которая выложила в открытый доступ информацию о спецоперации по "вагнеровцам". Эта информация была под грифом "совершенно секретно в истории Украины".

По мнению Давида Арахамии, все это было сделано, потому что от самого расследования противники власти не получили ожидаемого эффекта.

"Бегали, носились, говорили, что вот сейчас будет Bellingcat, развалится страна, этих "зеленых… Мы переворот сделаем. Потому что орали, что Зеленский что-то "слил", он дал команду и так далее. Прошел Bellingcat, поняли, что сенсации нет и придумали новый ход", – отметил Давид Арахамия.

Отметим, предшествовала этому новость о том, что журналистка Соколова опубликовала отчет разведки, в котором говорится, что финальный этап спецоперации по задержанию российских наемников был перенесен по указанию высшего военно-политического руководства Украины. Документы, обнародованные Соколовой, по ее же словам, она нашла на флешке, которую ей подбросили у дверей офиса.

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