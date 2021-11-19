Арахамия рассказал, что произошел самый большой «слив» секретных документов в истории Украины

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Кравцев Сергей
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что журналистка Янина Соколова опубликовала самый большой "слив" в истории Украины, который был под грифом "совершенно секретно" и никогда не должен был попасть в открытый доступ. Арахамия также назвал Соколову "порохоботкой", намекая на кого она уже давно работает и кому выгоден был этот "слив" данных по спецоперации с задержанием "вагнеровцев". Об этом информирует портал "Комментарии".
Давид Арахамия. Фото: канал 1+1
Далее политик заявил, что произошел "слив" данных от журналистки-порохоботки, которая выложила в открытый доступ информацию о спецоперации по "вагнеровцам". Эта информация была под грифом "совершенно секретно в истории Украины".
По мнению Давида Арахамии, все это было сделано, потому что от самого расследования противники власти не получили ожидаемого эффекта.
Отметим, предшествовала этому новость о том, что журналистка Соколова опубликовала отчет разведки, в котором говорится, что финальный этап спецоперации по задержанию российских наемников был перенесен по указанию высшего военно-политического руководства Украины. Документы, обнародованные Соколовой, по ее же словам, она нашла на флешке, которую ей подбросили у дверей офиса.
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