Арахамия прокомментировал звонки с Банковой нардепам МВФ Разумкова

Первый вице-спикер Александр Корниенко сегодня на заседании Верховной Рады объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Розумна політика". Во главе объединения – Дмитрий Разумков, который неоднократно публично заявлял о давлении со стороны власти на нардепов, принявших решение присоединиться к объединению. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал во время подхода к СМИ, есть ли давление со стороны власти. Об этом информирует издание "Комментарии".

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Давид Арахамия перевел ответ в шутку, отметив, что лучше всего осуществляет давление лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, раз нардеп из ее фракции Кабаченко сменил свое решение и отказался от участия в МФО Разумкова.

"Выходит, мы плохо давим, раз обратно никто не возвращается, а Юлия Тимошенко – молодец, она профессионально надавливает", – отметил Давид Арахамия.

Он добавил сейчас картина выглядит не так, как раньше, потому что раньше был хайп. Некоторые люди ходили по телеэфирах и рассказывали, что кого-то лишают должности. Эти люди рассказывали, что они очень хорошие, молодые и бравые, а их выгоняет власть.

"Теперь пытаются запустить новый хайп о том, что якобы какие-то молодчики с Банковой кому-то звонят, но нет такого…", — отметил Арахамия.

По его словам, в том, что создано МФО нет ничего необычного, потому что их уже были десятки. Просто сами журналисты, общественность делают из этого непонятный хайп.

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