Арахамия о выступлении Зеленского: даже самому было удивительно, сколько всего мы сделали

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он лично оценивает выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде на пятерку по пятибалльной шкале. Об этом глава "слуг" заявил в кулуарах парламента, общаясь со СМИ.

Давид Арахамия Фото: сайт партии "Слуга народа"

Давид Арахамия отметил, прослушав выступление президента, ему самому стало удивительно от того, сколько всего удалось сделать президентской команде. Потому что из-за повседневных каких-то дискуссий и споров не обращаешь внимание на главное – как стремительно меняется страна и постепенно отстраивается.

"Документ, на базе которого строилось обращение Зеленского, на 200 страниц. Поэтому я попросил копию, чтобы потому через СМИ доносить важные факты и вещи. Например, о безопасности и обороне было сказано очень мало, потому что это само выступление не предусматривало, но, как член комитета знаю, что сделано очень много относительно обороноспособности нашего государства", – отметил Давид Арахамия.

Также Арахамия высказался относительно подготовки госпереворота в стране. Нардеп попросил журналистов дать СБУ несколько недель для того, чтобы все выяснить. При этом Арахамия заинтриговал, что всех ждут очень интересные новости. По словам Давида Арахамии, президент Зеленский не анонсировал на 1 декабря госпереворот, он лишь рассказывал о возможном сценарии.

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