logo

BTC/USD

57131.54

ETH/USD

4730.54

LTC/USD

213.13

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Арахамия о выступлении Зеленского: даже самому было удивительно, сколько всего мы сделали
commentss НОВОСТИ Все новости

Арахамия о выступлении Зеленского: даже самому было удивительно, сколько всего мы сделали

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия очень высоко оцени выступление президента Зеленского в Верховной Раде

сегодня, 12:14
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он лично оценивает выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде на пятерку по пятибалльной шкале. Об этом глава "слуг" заявил в кулуарах парламента, общаясь со СМИ.

Арахамия о выступлении Зеленского: даже самому было удивительно, сколько всего мы сделали

Давид Арахамия Фото: сайт партии "Слуга народа"

Давид Арахамия отметил, прослушав выступление президента, ему самому стало удивительно от того, сколько всего удалось сделать президентской команде. Потому что из-за повседневных каких-то дискуссий и споров не обращаешь внимание на главное – как стремительно меняется страна и постепенно отстраивается.

"Документ, на базе которого строилось обращение Зеленского, на 200 страниц. Поэтому я попросил копию, чтобы потому через СМИ доносить важные факты и вещи. Например, о безопасности и обороне было сказано очень мало, потому что это само выступление не предусматривало, но, как член комитета знаю, что сделано очень много относительно обороноспособности нашего государства", – отметил Давид Арахамия.

Также Арахамия высказался относительно подготовки госпереворота в стране. Нардеп попросил журналистов дать СБУ несколько недель для того, чтобы все выяснить. При этом Арахамия заинтриговал, что всех ждут очень интересные новости. По словам Давида Арахамии, президент Зеленский не анонсировал на 1 декабря госпереворот, он лишь рассказывал о возможном сценарии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца". Для всех детей украинцев будут открыты накопительные счета, куда будут выплачиваться средства за использование недр Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2037223826433161
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!