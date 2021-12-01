Арахамия о выступлении Зеленского: даже самому было удивительно, сколько всего мы сделали

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Кравцев Сергей
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он лично оценивает выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде на пятерку по пятибалльной шкале. Об этом глава "слуг" заявил в кулуарах парламента, общаясь со СМИ.
Давид Арахамия Фото: сайт партии "Слуга народа"
Давид Арахамия отметил, прослушав выступление президента, ему самому стало удивительно от того, сколько всего удалось сделать президентской команде. Потому что из-за повседневных каких-то дискуссий и споров не обращаешь внимание на главное – как стремительно меняется страна и постепенно отстраивается.
Также Арахамия высказался относительно подготовки госпереворота в стране. Нардеп попросил журналистов дать СБУ несколько недель для того, чтобы все выяснить. При этом Арахамия заинтриговал, что всех ждут очень интересные новости. По словам Давида Арахамии, президент Зеленский не анонсировал на 1 декабря госпереворот, он лишь рассказывал о возможном сценарии.
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