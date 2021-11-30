Apple, Украина и перепись населения: позитив и риски

Во вторник, 30 ноября, в Офисе президента Украины в присутствии главы государства Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. В частности, Apple будет сотрудничать с Минцифры в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году (Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет такую перепись вместе с Apple). Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили эту инициативу.

Apple (фото из открытых источников)





Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает эту новость позитивной.





"Как экономист и социолог я уже 10 лет обращаю внимание правительств на необходимость проведения переписи населения, которой не было уже двадцать лет, а должны проводить каждые десять лет. Почему это не делали во время президентства Януковича – понятно. Что же пытались скрыть при Порошенко – можно только догадываться. Но даже предыдущие попытки верификации пенсионных выплат указывали на значительные ошибки. Не говоря уже о базе избирателей", – отмечает Андрей Длигач.





По его словам, важна перепись также и для решения экономических и социальных задач.





"Главное, чтобы перепись была проведена по самым высоким социологическим стандартам и чтобы достоверные данные были опубликованы, – подчеркивает он. – Действующее расхождение в оценках населения Украины от 35 до 41 млн слишком велико. Также важно оценить количество экономических эмигрантов и иммигрантов. Что касается привлечения техники Apple для проведения переписи, то, хотя она и дорогая, но это наиболее защищенная экосистема из существующих. Следовательно, можно надеяться на избегание влияния вражеских сил на результат переписи, по крайней мере, в первичном звене. А по поводу финального результата – его будет сложно подделать в условиях развития современных аналитических систем, которые укажут на возможное ручное вмешательство в финальные оценки".





Профессор социологии Павел Кутуев уверен, что проведение переписи назрело давно. Ведь последняя проводилась в 2001 года.





"После долгого перерыва первый блин был комом. Речь о псевдопереписи экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета в 2019-м (в том числе по SIM-картам), которая, по сути, переписью не являлась.





Сейчас взялись за ум – решили проводить перепись в соответствии с международными и в то же время традиционными стандартами статистики и демографии. Лучше поздно, чем никогда", – считает социолог.





Комментируя подписание меморандума с компанией Apple, в том числе касательно использования ее технологий в процессе переписи, эксперт напоминает, что в США переписчиками использовалось около полумиллиона Айфонов-8 во время переписи 2020 года.

"Но Apple – это американская компания. Транснациональная, однако, со штаб-квартирой и разработками технологий и дизайна именно в США. И вполне естественно для американского государства поддерживать ее, – отмечает Павел Кутуев. – Что получает Украина от этого – вопрос открытый. Если речь идет просто об использовании техники Apple, то возникает следующий вопрос: а нельзя было найти более дешевых планшетов и телефонов для переписчиков, с подобным же функционалом? Уверен, что можно. Поэтому к сожалению, я здесь вижу много пиара, хайпа в поддержку американского бизнеса. Но не вижу выигрыша для Украины. Это похоже на то, когда социально незрелые родители, у которых дети не очень хорошо питаются и одеваются, все деньги бросают на приобретение последней модели Айфона. Для себя… Возможно, стоило бы накормить детей?"





Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. По предварительным данным, на проведение переписи населения, которая запланирована на 2023 год, потребуется более 7 млрд гривен. Насколько это реалистично и необходимо? Какие новые методы могут применить? Какие проблемы могут возникнуть? Какие данные можем получить? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".

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