Эксперт рассказал о том, как Ермаку в отличие от Богдана удалось сработаться с Зеленским

Экс-глава МВД Арсен Аваков после своей отставки выдал феерический эфир на телеканале "Украина 24". Аваков описал то, о чем многие и так знали об Офисе президента и самом Зеленском, а именно о том, что никто не возражает президенту, соглашаются с любыми предложениями. Пусть они даже не совсем есть адекватными. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Зеленский и Ермак. Фото: пресс-служба форума Украина 30

Политолог отмечает, больше всего понравилось, как Аваков рассказал о миллиарде деревьев, когда приходят в кабинет президента разные люди, он им говорит "предлагаю то-то и то-то", а они в ответ: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво!".

"Ермак действительно нашел оптимальные инструменты для взаимодействия с Зеленским: лесть, убеждение в мудрости, мужестве, почему-то там еще. А все вокруг – завистники. Но дураки, поэтому "мы их на раз переиграем, одним пальцем!". Это уже даже не теплая ванночка. Это полноценное погружение в искусственный мир, где все возможно и все реально", – отметил Алексей Голобуцкий.

Политолог добавляет, в итоге мы получили классическую историю, когда государством руководит серый кардинал, а у короля охота, балы, выходы к благодарному народу и позирование для парадного портрета.

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