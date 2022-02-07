Американский аналитик рассказал, почему новая эскалация между Украиной с РФ началась с репрессий власти против Медведчука

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Резкая эскалация отношений Украины с Россией началась с репрессий власти против лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука. Такого мнения придерживается американский аналитик, научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии Мария Снегова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников
При этом эксперт назвала еще несколько причин эскалации отношений Украины с Россией.
Напомним, 20 февраля 2021 года были введены санкции против Виктора Медведчука. С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом. В "ОПЗЖ" назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Читайте также на портале "Комментарии" — Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости