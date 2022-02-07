Американский аналитик рассказал, почему новая эскалация между Украиной с РФ началась с репрессий власти против Медведчука

Резкая эскалация отношений Украины с Россией началась с репрессий власти против лидера "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука. Такого мнения придерживается американский аналитик, научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии Мария Снегова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

"Я как раз недавно опубликовала статью в "Foreign Policy", где я анализирую то, что происходило за последние несколько лет. И на мой взгляд, если внимательно читать выступления Путина, его статьи, четкая получается логика, на самом деле, которая объясняет, почему сейчас... Важный момент, как раз с которого началось выстраивание войск еще в апреле российских у границы с Украиной. Я напомню аудитории, уже второй раз за 2021 год происходит стягивание этих войск к границам. Так вот тогда власти начали мощную атаку на Медведчука. Были санкции против него. Медведчук сейчас сидит под домашним арестом", — отметила она.

При этом эксперт назвала еще несколько причин эскалации отношений Украины с Россией.

"Во-первых, Украина очень сильно наращивает свое военное сотрудничество с Западом (с разными странами НАТО и с США), при этом формально даже не входя в НАТО. И Путин неоднократно говорит о том, что нас уже беспокоит не просто формальное членство в НАТО. То есть смещаются красные линии. Второй момент – это то, что Минские соглашения, с точки зрения Путина, не выполняются", — резюмировала Снегова.

Напомним, 20 февраля 2021 года были введены санкции против Виктора Медведчука. С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом. В "ОПЗЖ" назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

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