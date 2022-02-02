Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
США не нужно давать согласие на членство Украины в НАТО, поскольку они уже занимаются освоением ее территории. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
По его мнению, именно поэтому Россия поставила вопрос о "гарантиях безопасности".
Виктор Медведчук считает, что Россия поставила вопрос ребром, потому что она говорит, что "красные линии", для нее красные линии в контексте угрозы национальной безопасности РФ. И этими "красными линиями", пересечением их, является вступление Украины в НАТО. Но не только вступление Украины в НАТО, но и освоение территории со стороны НАТО в Украине. То есть, построение этих учебных центров, инструктора и другие действия, которые означают только одно, они не могут быть двойного толкования, они однозначны по своему содержанию и по своему толкованию. И именно поэтому Россия поставила этот вопрос письменно в отношении гарантий нерасширения НАТО и по многим другим вопросам. Именно поэтому Россия понимала, что каждый день, каждый месяц идет по пути того, что Украина, даже не будучи членом НАТО, станет территорией НАТО.
При этом парламентарий добавил, что сам является постоянным и последовательным противником НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" – Медведчук объяснил, почему внутренняя стоимость газа в Украине – это преступление.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости