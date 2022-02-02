Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса

США не нужно давать согласие на членство Украины в НАТО, поскольку они уже занимаются освоением ее территории. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"США хорошо понимают, что такое Украина как член НАТО. Более того, им это и не нужно, по большому счету. Это тоже одна из тайн. Почему не нужно? Они пошли по другому пути уже полтора или два года. Они идут по пути освоения со стороны НАТО территории Украины. Построения того, что называется базами, но официально базой называться не будет, — учебные центры, поставка оружия, инструктора. То есть, фактически они проводят политику сотрудничества НАТО-Украины, без членства Украины в НАТО. США фактически делают территорию Украины плацдармом для НАТО и действий в отношении России и других государств", — высказался политик.

По его мнению, именно поэтому Россия поставила вопрос о "гарантиях безопасности".

Виктор Медведчук считает, что Россия поставила вопрос ребром, потому что она говорит, что "красные линии", для нее красные линии в контексте угрозы национальной безопасности РФ. И этими "красными линиями", пересечением их, является вступление Украины в НАТО. Но не только вступление Украины в НАТО, но и освоение территории со стороны НАТО в Украине. То есть, построение этих учебных центров, инструктора и другие действия, которые означают только одно, они не могут быть двойного толкования, они однозначны по своему содержанию и по своему толкованию. И именно поэтому Россия поставила этот вопрос письменно в отношении гарантий нерасширения НАТО и по многим другим вопросам. Именно поэтому Россия понимала, что каждый день, каждый месяц идет по пути того, что Украина, даже не будучи членом НАТО, станет территорией НАТО.

При этом парламентарий добавил, что сам является постоянным и последовательным противником НАТО.

"Я очень хочу, делал и буду делать все для того, чтобы Украина не вступила в НАТО, потому что считаю, что для Украины, для нашей страны самый лучший статус — это внеблокового государства. Да и люди, в принципе, так же считают", — резюмировал нардеп.

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