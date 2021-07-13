Активисты обнародовали список «недобросовестных членов ВСП», но не назвали, кто их определил, – адвокат





Члены Высшего совета правосудия

Адвокат Александр Дульский сообщает, что активисты сформировали и обнародовали списки "недоброчестных членов Высшего совета правосудия" (ВСП). Как написал адвокат на своей странице в Facebook, списки появились по решению якобы еще неизвестных международных экспертов пока несуществующего Этического совета при ВСП.

"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше развязывается язык у активистов. Уже дошло до объявления фамилий "нечестных членов ВСП" по решению никому еще неизвестных международных экспертов пока еще несуществующего Этического совета при ВСП", – написал Дульский.

Адвокат отмечает, что законопроект о реформе ВСП еще не приняли, но у активистов уже якобы появился список "недобропорядочных" членов ВСП.

"Если вы имели иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то просыпайтесь. Юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут признаны недобросовестными, – это 2 члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть, чтобы ни Съезды, ни даже Верховный суд не особо влияли на так называемые решения Этического совета)", – заявляет Дульский.

По его словам, Жернаков считает, что это произойдет благодаря решающим голосам международных экспертов.

"Фамилии экспертов еще неизвестны, законопроект еще не принят, а вот кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Зачем тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается для того, чтобы уволить 4 конкретных лиц и получить контроль над органом власти, который назначит судей на 2 000 имеющихся вакансий?", – говорит юрист.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!