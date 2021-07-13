Активисты обнародовали список «недобросовестных членов ВСП», но не назвали, кто их определил, – адвокат

Члены Высшего совета правосудия
Адвокат Александр Дульский сообщает, что активисты сформировали и
обнародовали списки "недоброчестных членов Высшего совета правосудия" (ВСП). Как
написал адвокат на своей странице в
Facebook, списки появились по решению якобы еще неизвестных международных
экспертов пока несуществующего Этического совета при ВСП.
"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше
развязывается язык у активистов. Уже дошло до объявления фамилий "нечестных
членов ВСП" по решению никому еще неизвестных международных экспертов пока еще
несуществующего Этического совета при ВСП", – написал Дульский.
Адвокат отмечает, что законопроект о реформе ВСП еще не приняли, но у активистов
уже якобы появился список "недобропорядочных" членов ВСП.
"Если вы имели иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет
прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет
уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то
просыпайтесь. Юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут
признаны недобросовестными, – это 2 члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает
к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть,
чтобы ни Съезды, ни даже Верховный суд не особо влияли на так называемые
решения Этического совета)", – заявляет Дульский.
По его словам, Жернаков считает, что это произойдет благодаря решающим голосам
международных экспертов.
"Фамилии экспертов еще неизвестны, законопроект еще не принят, а вот
кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Зачем
тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается
для того, чтобы уволить 4 конкретных лиц и получить контроль над органом
власти, который назначит судей на 2 000 имеющихся вакансий?", – говорит юрист.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир
Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия.
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