Акперов о перестановках в Кабмине: по факту за все в стране отвечают два человека

Верховная Рада без каких-либо обсуждений отправила в отставку ряд министров. При этом никто даже не попытался заслушать отчет топ-чиновников о проделанной работе, разобраться в причинах их отставки. Все потому что не депутаты решают, кому из министров быть в составе правительства, а кому собираться на выход. Решают это всего два человека – президент Зеленский и глава его офиса Ермак. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Прямой" рассказал общественный активист, политик, депутат Вадим Акперов.

Кабинет министров. Фото: из открытых источников

Политик отметил, когда в стране столько проблем, никто даже не пытается заслушать отчёт уже бывших министров о проделанной работе. Никто не пытается заслушать планы о работе следующих претендентов на министерские должности.

"По факту замена министров ничего не решает. Политику сегодня в стране формируют два человека – это президент Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак", – отметил Вадим Акперов.

Он напомнил, что у нас уже четвёртый глава Минздрава. В итоге, если разобраться, отбросить все громкие заявления, то ничего же не поменялось. Украина, как была на последних позициях в Европе по вакцинации и первой по заболеваемости коронавирусом, так и осталась.

"Я недавно был в Кабмине, там стоит тишина. Раньше, когда ты попадал в здание правительства 3-4 года назад, то у тебя было 10-15 минут для того чтобы решить какие-то вопросы, потому что была огромная занятость, члены Кабмина готовились к заседанию правительства, кипела работа. Сейчас стоит полная тишина, даже охрану поснимали", – отметил Акперов.

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