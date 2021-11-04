Акперов о перестановках в Кабмине: по факту за все в стране отвечают два человека

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Кравцев Сергей
Верховная Рада без каких-либо обсуждений отправила в отставку ряд министров. При этом никто даже не попытался заслушать отчет топ-чиновников о проделанной работе, разобраться в причинах их отставки. Все потому что не депутаты решают, кому из министров быть в составе правительства, а кому собираться на выход. Решают это всего два человека – президент Зеленский и глава его офиса Ермак. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Прямой" рассказал общественный активист, политик, депутат Вадим Акперов.
Кабинет министров. Фото: из открытых источников
Политик отметил, когда в стране столько проблем, никто даже не пытается заслушать отчёт уже бывших министров о проделанной работе. Никто не пытается заслушать планы о работе следующих претендентов на министерские должности.
Он напомнил, что у нас уже четвёртый глава Минздрава. В итоге, если разобраться, отбросить все громкие заявления, то ничего же не поменялось. Украина, как была на последних позициях в Европе по вакцинации и первой по заболеваемости коронавирусом, так и осталась.
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