Ахметов открестился от планов создать новую партию, но какова вероятность появления такого проекта

На фоне слухов о создании новой политсилы а-ля "Партии регионов 2.0", олигарх Ринат Ахметов заявил, что не собирается возвращаться в большую политику.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

При этом не исключено, что новая политсила, ориентированная на электорат юго-востока, всё же будет, а возглавит ее партнер Ахметова, внефракционный депутат Вадим Новинский.

О чем говорят заявления Ахметова и слухи о ПР 2.0? Кто и кому посылает таким образом сигналы? Какова вероятность появления такого проекта – и его перспективы?

С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник согласен с тем, что сегодня созрели все условия для запуска нового проекта в бело-голубом фоне.

"Учитывая проблемы, которые переживет ОПЗЖ, чей рост рейтинга остановился после снижения информационной мощности, давления со стороны властей — есть возможность для реализации одного или даже нескольких проектов в этом электоральном поле. Раньше этот электоральный сегмент был двухголовым: КПУ и Партии регионов, ОПЗЖ и Оппоблок, ОПЗЖ и "Слуга народа". Сейчас поле размыто, избиратель ищет "своих". Логично, что все сегодня говорят, что такой проект может появиться. 15-20% электората потенциально можно взять в этой нише за счет параллельного проекта, учитывая ослабленные позиции ОПЗЖ, — прогнозирует эксперт. – Но будут ли поддерживать такой проект Ринат Ахметов или Вадим Новинский – вопрос".

Руслан Бортник поясняет, что участие этих персон в новом проекте означало бы проблемы для их бизнеса. Всё пришлось бы делать с оглядкой на власть.

"Непонятно, как Офис президента отнесется к такому проекту. Вполне вероятно, что эту нишу принято решение или не занимать, оставляя избирателя перед выбором условно, "Слуга народа" или "старые лица" из "вросолидарности" "Батькивщины"и т.д. Или под нее могут готовиться проекты спикера ВР Дмитрия Разумкова, нардепа от фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко, недавно наделавшего шума своей встречей с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Других похожих лидеров, — отмечает директор Украинского института политики. — Группе СКМ, как мне кажется, создание под себя нового политпроекта несет существенные риски с весьма условной, гипотетической политической прибылью. Потому думаю, что те же Ахметов, Новинский, Колесников могут рассматривать этот вопрос, но точно не будут спешить с развитием такого проекта, даже если примут такое решение".

По мнению Руслана Бортника, слишком много рисков, неизвестности — и мало вероятной прибыли. Дата выборов неизвестна. А если они будут в 2024, по плану, то к тому времени многое может измениться.

"В то же время на этом фоне видим карусель новых левых, лево-центристских политических проектов, — продолжает эксперт. – Та же "Держава", партия Шария, проекты (в том числе потенциальные) Шевченко, Волги и так далее. Карнавал, политическая выставка малых политпартий, каждая из которых надеется на поддержку финансами и медиа со стороны крупных игроков. Думаю, в таком ключе ситуация будет развиваться, пока не появится ясности с датой проведения выборов — или ОП не поддержит тот или иной левый, лево-центристский проект".

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что слухи о создании "новой партии регионов" под патронатом Рината Ахметова распространяются столь усердно, что почти не остается сомнений, что это именно слухи, а не утечка о реальных планах.

"Тема эта возникла сразу после появления информации о том, Офис президента планирует некий антиолиграхический закон. И вот ответ Ахметова с Новинским, который можно расшифровать примерно таким образом: "Дорогая во всех смыслах власть! Мы четко выполняем ваши хотелки по сотрудничеству и сами большой политикой не занимаемся. Но когда вы начнете нам всерьез мешать, мы ответим"".

По мнению Александра Кочеткова, если говорить о парламентских выборах, в том числе, и о внеочередных, то, скорее всего, Ахметов будет договариваться с тем крылом ОПЗЖ, которое ориентируется на Сергея Левочкина и Юрия Бойко. А также поддержит уже созданную новую партию, вроде "Державы" или подобного.

"Потому что партия "от нуля", но с уже известными и одиозными политиками вроде Новинского имеет минимум шансов на успех", — поясняет политтехнолог.

Напомним, эксперты прокомментировали информацию о возможном создании новой партии в окружении олигарха Рината Ахметова.

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