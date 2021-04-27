Партия регионов 2.0: может ли у Ахметова появиться своя политсила

В окружении самого богатого украинца, олигарха Рината Ахметова, который впервые за последние 15 лет не имеет своей полноценной фракции в Верховной Раде, размышляют о запуске новой партии. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Ахметова. "Комментарии" узнали у экспертов, возможна ли условная "Партия регионов 2.0", какой она может быть и есть ли у нее перспективы.

Ахметов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"На предприятиях группы Рината Ахметова есть ряд ярких личностей"

Согласно результатам апрельского исследования Украинского института будущего, лишь половина из собирающихся голосовать избирателей уже определилась со своим выбором. Запрос на новые проекты и новые лица существует, и среди избирателей южных и восточных регионов он даже более высок. На это обращает внимание бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Эти избиратели считают себя недостаточно представленными во власти. После закрытия трех телеканалов в ОПЗЖ идут сложные процессы, которые открывают возможности для их электоральных конкурентов. Несомненно, на предприятиях группы Рината Ахметова есть ряд ярких личностей, которые успешно руководят огромными коллективами и пользуются искренней поддержкой. Тот же Вадим Бойченко (городской голова Мариуполя, бывший директор по персоналу и социальным вопросам Мариупольского металлургического комбината им. Ильича – прим. ред.) не имел конкурентов на местных выборах, а гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов получил почти 65% голосов в округе №45 на досрочных парламентских выборах в 2019-м — один из лучших результатов по стране", — отмечает Игорь Попов.

По его мнению, вызовом для технологов нового проекта будет выбор всеукраинского харизматического лидера, способного на равных дебатировать с искушенными в интригах киевскими политиками.

"Многие успешные управленцы-технократы, попадая в грязный котел публичной политики, проигрывают конкуренцию даже менее содержательным, но более артистичным персонам", — поясняет эксперт.

Еще одним важным вызовом для создателей новой партии он считает необходимость со старта проводить жесткую оппозиционную политику.

"Именно на это сформирован запрос избирателей целевой группы. В то же время, большой бизнес требует продуктивных отношений с властями. В такой ситуации "партия конструктивной оппозиции" будет проигрывать более агрессивным конкурентам, которые объявят беспощадную политическую войну президенту и правительству", — прогнозирует Игорь Попов.

"Разговоры о реанимации "Партии регионов" или вышедшего из нее "Оппозиционного блока" идут около года"

Политический эксперт Михаил Чаплыга подчеркивает, что разговоры о реанимации "Партии регионов" или вышедшего из нее "Оппозиционного блока" идут около года. При этом Ахметовым и его окружением рассматривается ряд стратегий.

"Есть вариант создания право-либерального проекта, ассоциирующегося с экс-премьером Гройсманом и его "Украинской стратегий". Также продумывается воплощение в жизнь проекта а-ля партия мэров. То, что пытались на местных выборах реализовать в рамках "Пропозиции" или "За майбутне". Но ахметовские хотят создавать именно свою партию мэров, названия для которой пока нет. Расчет на мэров городов юго-востока, где Ахметов провел в местную власть немало своих людей. Третий вариант – левый политический проект на базе Оппоблока, но новый. Вопрос не в названии, а в том что это будет именно левая идеология. Скорее всего — на основании партии "Наши". Не исключается и компиляция этих вариантов. Когда яйца разложат, условно говоря, в разные корзины", — говорит Михаил Чаплыга.

Он считает, что ставка на мэров может не сработать. Ведь быть эффективным градоначальником еще не значить быть эффективным политиком всеукраинского уровня.

"Более успешным может быть альтернатива проекту "Наш край", где основной упор делается не на мэров, а на депутатов местных советов, — считает Михаил Чаплыга. – Думаю, что перерожденный проект Оппоблока не будет искать партнеров. Беда оригинального ОБ была в том, что пытались скрестить быка и трепетную лань — и порвались еще на взлете. Много было спонсоров и интересов, и очень часто бизнес-интересы пересекались. И это создавало напряжение и расколы".

Напомним, эксперты оценили политические амбиции Притулы и спрогнозировали, возглавит ли он "Голос" или создаст свою партию.

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