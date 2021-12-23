Адвокатов Порошенко не впустили в ГБР: стало известно, почему

Государственное бюро расследований сообщает, по каким причинам не допустили защитников бывшего президента, нардепа Петра Порошенко в правоохранительное ведомство. Об этом сообщает ГБР в обнародованном комментарии.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

"На сегодняшний день в ГБР вызван народный депутат Украины Петр Порошенко. Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, а потому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело ни какого смысла", – сказано в тексте комментария.

Вместе с тем, в правоохранительном ведомстве отметили, что в этой ситуации не было совершено нарушение закона из-за того, что адвокаты Порошенко не прошли на режимную территорию бюро.

Важно, что защитники не лишались собственного профессионального права на представление от них запросов, заявлений или жалоб или других документов, предусмотренных законом.

"В случае поступления таких документов Государственное бюро расследований рассмотрит их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством", — отметили представители ведомства.

Важно, что защитник Порошенко Игорь Головань сделал заявление, что его и коллег не пропустили в Государственное бюро расследований, куда они явились. Именно сегодня их подзащитного – бывшего президента Петра Порошенко вызвали к 10:00 утра, чтобы он принял участие в необходимых следственных и процессуальных действиях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сериал с Порошенко покажут до марта . Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать группу компаний ROSHEN на 283,63 млн. грн. Главная причина, почему в АМКУ пошли на такой шаг – монопольное положение на рынке патоки крахмальной кукурузной и глюкозной сиропов.

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