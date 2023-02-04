Сняли последнюю партию Т-90 со складов: добьется ли враг успеха на фронте

Цивилизованные страны мира обещают Украине передовое оружие , в том числе боевые танки. Однако на доставку и обучение военных уйдет время. Между тем, по данным наших разведчиков, президент России Владимир Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта. Похоже, будто Кремль спешит воспользоваться временным лагом, чтобы захватить территории до тех пор, как в украинское войско получит современное вооружение.

Фото: pixabay





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"Чем больше все говорят о том, какое оружие нам нужно предоставлять, для России не нужно, чтобы у нас здесь были свои шпионы, чтобы понять, что нужно все сделать до того, как мы получим все необходимое оружие, — говорит политолог Виталий Бала . - Я надеюсь, что все публичные заявления не совсем соответствуют действительности, что все скорее будет [оружие поступит в меньший срок]”.





У нас очень много информационного мусора, касающегося темы войны, продолжает эксперт. Это вредит нашим ВСУ, убежден Бала.





Военный эксперт Олег Жданов не соглашается. Говорит: информация о поступлении оружия от стран Запада — составляющая информационной войны, мол, "враг должен дрожать".





Чего ждать на фронте в ближайшее время





Эскалация, на которую идут в Кремле, не принесет им ожидаемого результата, говорят специалисты.





“Думаю, Путину наконец-то объяснили, что такого масштабного наступления, о котором он мечтает, на сегодняшний день российская армия не может осуществить. Они могут нас попытаться затоптать толпой, что они и делают, и, скорее всего, эскалация будет именно такого характера. Как вагнеровцы просто шли на Соледар, так же будут бросать регулярные части из мобилизованных волна за волной и пытаться продавить нашу оборону. А для того, чтобы осуществить то, что хочет Путин, масштабное наступление, которое дало бы положительный эффект, ему нужна оперативная пауза, прекращение огня”.





Этого можно достичь только заставив нас сесть за стол переговоров, рассуждает Жданов.





“Не важно, на какую тему, не важно, с каким результатом. Скорее с нулевым, потому что он никогда не согласится на вывод войск… Они хотят добиться прекращения огня, чтобы провести перевооружение, перегруппировку своих войск”, — говорит военный эксперт.





Впрочем, и это не даст ожидаемого эффекта: россиянам негде брать оружие, которое бы противодействовало Leopard.





"В декабре месяце вагнеровцы забрали последнюю партию Т-90 из составов, которые не поступили в Индию, по индийскому контракту… А остальное — 72, 70 Советского Союза", — пояснил Жданов.





Ранее мы спросили у экспертов, как Европа и Украина могут скооперировать свои ВПК , чтобы действовать на опережение.