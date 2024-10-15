Верят ли украинцы, что после перестановок в правительстве что-то изменится в стране: опрос

Три четверти украинцев (74%) придерживаются мнения, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних отставок и назначений новых министров. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Надеются на улучшение деятельности правительства 12%, ожидают ухудшения деятельности – 6% респондентов.

Интересно, что среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).

При этом среди не доверяющих Зеленскому 88% считают, что в деятельности правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится.

Половина (50%) украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкому объединению всех патриотических сил в парламенте и вне его. Отрицательно относятся — только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.

Оценивая результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, если после полномасштабного вторжения отношение к правительству Украины значительно улучшилось, то дальше оценки населения начали ухудшаться.

В частности, в мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год.

"В ситуации, когда опция с выборами невозможна из-за войны, отдельные кадровые изменения могут выглядеть способом "выпустить пар" и привнести "свежесть" в восприятие правительства общественностью. Сейчас же мы видим, что нет ни значительного восторга от изменений, ни категорического неприятия", – сказал Грушецкий.

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