Верят ли украинцы, что после перестановок в правительстве что-то изменится в стране: опрос

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Кравцев Сергей
Три четверти украинцев (74%) придерживаются мнения, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних отставок и назначений новых министров. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Надеются на улучшение деятельности правительства 12%, ожидают ухудшения деятельности – 6% респондентов.
Интересно, что среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).
При этом среди не доверяющих Зеленскому 88% считают, что в деятельности правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится.
Половина (50%) украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкому объединению всех патриотических сил в парламенте и вне его. Отрицательно относятся — только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.
Оценивая результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, если после полномасштабного вторжения отношение к правительству Украины значительно улучшилось, то дальше оценки населения начали ухудшаться.
В частности, в мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год.
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