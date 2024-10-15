logo

BTC/USD

65695.64

ETH/USD

2615.26

LTC/USD

66.94

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Верят ли украинцы, что после перестановок в правительстве что-то изменится в стране: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Верят ли украинцы, что после перестановок в правительстве что-то изменится в стране: опрос

Ожидают улучшения деятельности правительства всего 12% наших соотечественников

сегодня, 10:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Три четверти украинцев (74%) придерживаются мнения, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних отставок и назначений новых министров. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Верят ли украинцы, что после перестановок в правительстве что-то изменится в стране: опрос

Кабмин. Фото: из открытых источников

Надеются на улучшение деятельности правительства 12%, ожидают ухудшения деятельности – 6% респондентов.

Интересно, что среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).

При этом среди не доверяющих Зеленскому 88% считают, что в деятельности правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится.

Половина (50%) украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкому объединению всех патриотических сил в парламенте и вне его. Отрицательно относятся — только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.

Оценивая результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, если после полномасштабного вторжения отношение к правительству Украины значительно улучшилось, то дальше оценки населения начали ухудшаться.

В частности, в мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год.

"В ситуации, когда опция с выборами невозможна из-за войны, отдельные кадровые изменения могут выглядеть способом "выпустить пар" и привнести "свежесть" в восприятие правительства общественностью. Сейчас же мы видим, что нет ни значительного восторга от изменений, ни категорического неприятия", – сказал Грушецкий. 

Читайте также на портале "Комментарии" - сколько украинцев доверяет Зеленскому: что удивило социологов.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости