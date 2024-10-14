Сколько украинцев доверяет Зеленскому: что удивило социологов

В сентябре-октябре 2024 года 59% наших соотечественников доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% – не доверяет. Социологи обратили внимание, что с мая показатели практически не изменились. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Социологи отметили, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Владимиру Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно уменьшился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала большой войны уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года – до 64%, к маю 2024 года – до 59%. В то же время, между маем и сентябрем 2024 года показатели остались практически на таком же уровне.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что в Украине сохраняется достаточно высокое доверие президенту Владимиру Зеленскому, "особенно учитывая сложности военного времени, неопределенное будущее и возможные отдельные неудачные действия властной команды".

"При этом ситуация очень динамичная и уже существенная доля населения колеблется от доверия к недоверию в зависимости от текущих событий и решений президента и его команды", – заявил социолог.

По его словам, понятно, что "многие аспекты во внутренней и внешней ситуации неподвластны президенту и его команде, но для сохранения текущих показателей доверия и легитимности в целом необходимо поддерживать прозрачную и искреннюю коммуникацию с обществом".

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