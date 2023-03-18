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Верховная Рада получила три заявления на увольнение от министров

Руслан Стефанчук подтвердил, что получил три заявления от министров на увольнение: от главы Минобразования Сергея Шкарлета, Министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина и главы Минцифры Михаила Федорова.

18 марта 2023, 22:32
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Автор:

Slava Kot

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины пришли три заявления об отставке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Руслана Стефанчука.

Верховная Рада получила три заявления на увольнение от министров

Перестановки в Кабмине. Фото из открытых источников

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вскоре произойдут изменения в правительстве. По его словам, ожидается увольнение главы Минобразования Сергея Шкарлета. Арахамия сразу назвал вероятную кандидатуру нового руководителя Министра образования и науки Украины – это директор Малой академии наук Оксен Лесной, который находится в ВСУ.


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Кроме Шкарлета Давид Арахамия анонсировал и другое увольнение министерского кресла. С должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уйдет Павел Рябикин. Ожидается, что его заменит Александр Камышин. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа", Камышин "хорошо проявил себя во время руководства "Укрзализныцей". Также Арахамия сообщил, что полномочия главы Минцифры Михаила Федорова будут расширены на несколько сфер, в частности это образование, технологии и инновационные решения. Однако сначала Федорова уволят с его действующей должности.

18 марта председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что увольнение трех министров поступило в ВР

"Все заявления будут рассмотрены по закону на ближайшем пленарном заседании", — заявил Руслан Стефанчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще один нардеп хочет сложить мандат - на этот раз не от ОПЗЖ.

Также "Комментарии" писал, что в Украине оригинально ищут новых послов.



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Источник: https://www.facebook.com/100058105416952/posts/pfbid0UzXZuYqKpfkfbUmbJFhSuqrSrcxXiBZrtsd6fVRCK9BRJsp7EyJEobH1SFxT7GH4l/
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