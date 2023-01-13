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В Украине создали агентство «восстановление»: Чем будут заниматься в новой госструктуре

Правительство создало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

сегодня, 19:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

На заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, пишут "Комментарии".

В Украине создали агентство «восстановление»: Чем будут заниматься в новой госструктуре

В Кабмине объединили два госагентства в одно и уточнили полномочия. Фото Денис Шмигаль

"Это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов", — отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что восстановление Украины станет объединяющей идеей для Европы, а реализация Плана большого восстановления Украины — важная часть сотрудничества с Европейским Союзом.

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление этого года. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в 6 раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", — отметил Шмигаль.

Накануне Премьер-министр с правительственной командой в Ирпене дал старт направлению "Восстановление Украины" в рамках платформы United24, разработанной по инициативе Президента Украины. Пользуясь средствами доноров, будут восстановлены первые 18 многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевщины.

Как писали "Комментарии", Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук убежден, что в пересмотре и усовершенствовании нуждается целый ряд законодательных актов, наряду с тем есть и требующие неотложных изменений: единая правовая практика, Конституция Украины, законы военного времени, международное право, евроинтеграционное направление, в том числе и законопроект о правотворческой деятельности. По словам парламентария, впереди адаптация национального законодательства к европейскому. И это основательная и сверхважная работа для нашего активного продвижения на пути в ЕС.



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