В Украине пять раз повысят пенсии: Кабмина принял решение

В Украине значительно повысили размеры пенсионных выплат. Кабинет министров согласовал бюджет Пенсионного фонда нашей страны на 2021 год, в котором были заложены этапы перерасчета для подавляющего большинства украинских пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

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В 2021 году доходы Пенсионного фонда должны составить 495,5 миллиарда гривен, 293,8 миллиарда которых будут собраны с занятых граждан. Оставшаяся часть суммы будет компенсирована из средств государственного бюджета.

В этом году планируется повышение пенсии гражданам в возрасте 65 лет в январе и в декабре. Это касается тех, кто имеет необходимый стаж. Такие люди будут получать пенсию в размере 40% от минимальной заработной платы.

Также повышение выплат коснется тех граждан, которые отметили 75 день рождения, и тех, кому уже больше 80 лет. Сумма доплаты составит около 400 гривен.

В июле и декабре 2021 года планируется повышение минимальных пенсий из-за роста прожиточного минимума. В марте ожидается индексация пенсий примерно на 11%.

В пресс-службе министерства сообщили, что из бюджета на пенсии выделят 195,3 миллиарда гривен. Из них 27,9 миллиарда будут потрачены на уплату единого взноса, а 167,3 миллиарда потратят на выплату пенсий, надбавок и повышений.

Планировалось, что пересчёт пенсий в Украине стартует с 1 марта 2021 года. Некоторые категории граждан могут начать получать на 800 гривен больше.

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