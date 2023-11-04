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В Министерстве обороны объяснили причины внезапных кадровых изменений

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил увольнение командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

сегодня, 17:49
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил в субботу, 4 ноября, почему внес президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктора Хоренко. Об этом сообщают "Комментарии".

В Министерстве обороны объяснили причины внезапных кадровых изменений

Рустем Умеров

"Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в министерстве обороны Украины", – написал Умеров в Facebook.


Министр добавил, что "дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — давать основания врагу ослаблять Украину".

Напомним, что 3 ноября Зеленский уволил Хоренко и назначил вместо него полковника Сергея Лупанчука. Причины кадровых изменений в официальных документах обычно не указываются.

Хоренко возглавлял ССО с июля 2022 года. До этого он командовал специальным резервом Главного управления разведки минобороны. Информации о Лупанчуке в открытых источниках нет.

Сам Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ. По его словам, во время общения с главнокомандующим Валерием Залужным, он также не смог ему объяснить причин его увольнения. Соответствующего представления Залужный не делал.

Тем временем, Зеленский назвал главную причину, почему внимание мира к Украине уменьшилось. Президент заявил, что война на Ближнем Востоке уменьшает внимание к Украине, но мы это преодолеем.

Президент ответил, что ему сейчас говорят западные партнеры о переговорах с РФ.

А "Шахтер" обратился в Луческу. Вчера после поражения от Шахтера Мирча Луческу подал в отставку.



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