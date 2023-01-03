В 2023 году продолжатся реформы, - Шмигаль

Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Правительства 3 января, пишут "Комментарии".



В Правительстве заявили, что не будут останавливать реформы управления государством

В 2023 году продолжится реформа децентрализации. Актуально – третий этап перемен. Речь идет о внедрении института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять административный надзор на местах.

"Префекты — неполитические лица, которые будут представлять государство и следить за конституционностью принятых на местах решений. За образец нашей модели взят лучший европейский опыт, доказавший свою эффективность. После завершения военного положения актуальны и изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации. В итоге получим сбалансированную, действенную и европейскую систему управления с состоятельными общинами", — подчеркнул Премьер-министр.

Продолжится и реформа управления госсобственностью. По словам главы правительства, будет сохранен курс на приватизацию. В то же время в некоторых секторах государство будет активным игроком прежде всего из-за чувствительности этих секторов по вопросам национальной безопасности.

"В 2023 году будем двигаться по пути создания единых государственных компаний в сфере трех стратегических ресурсов: земли, воды и лесов. Вместо распыленности, порождающей коррупцию, унификация и строгий контроль над действиями менеджеров. Государственная собственность должна приносить доходы Украине для ее устойчивости сегодня и для ее развития завтра", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что так же продолжится реализация реформы государственного управления. Он подчеркнул, что чиновников должно стать меньше, а министерства должны заниматься выработкой политик и правил, а не управлением реальным сектором.

Как писали "Комментарии", Кубраков на днях рассказал, что изменится после принятия градостроительной реформы. А еще "Комментарии" рассказывали, как эксперты оценили перспективы внедрения второго уровня пенсионной системы во время войны. Издание "Коментарии" делилось мнениями экспертов относительно налоговой реформы "10–10–10" во время войны: уместна ли она и, принесет ли пользу стране.



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