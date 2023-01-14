В Кабмине придумали, как помочь бизнесу во время войны: о чем говорит новая идея власти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кабинет министров создает межведомственную группу, которая будет заниматься пересмотром инструментов государственного регулирования для бизнеса. Об этом 13 января на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как оцениваете подобные шаги власти? Что еще следует сделать, чтобы украинскому бизнесу стало легче? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Бизнес. Фото: из открытых источников
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин напоминает, что политика снижения регуляторной нагрузки на повестке дня не первый год. Потому, считает он, радикальных прорывов ждать не приходится.
По мнению Вячеслава Черкашина, на это нынешнее правительство на фоне подписанного им Меморандума с МВФ, усиливающего налоговое и административное давление на бизнес, вряд ли способно. Посему ожидания от данной инициативы весьма сдержанные, констатирует аналитик.
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:
Руслан Соболь напоминает, что мы видели огромное количество разнообразных инициатив со стороны власти в стиле "создание комитетов и групп по поддержке бизнеса". В реалии, акцентирует эксперт, это – пыль в глаза. Ни о чём. Иногда даже – лоббирование интересов каких-то конкретных финансово-промышленных групп или отраслей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин создал очередной орган, который займется восстановлением Украины: о чем говорит это решение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости