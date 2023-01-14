В Кабмине придумали, как помочь бизнесу во время войны: о чем говорит новая идея власти

Кабинет министров создает межведомственную группу, которая будет заниматься пересмотром инструментов государственного регулирования для бизнеса. Об этом 13 января на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как оцениваете подобные шаги власти? Что еще следует сделать, чтобы украинскому бизнесу стало легче? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Ожидания от данной инициативы весьма сдержанные

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин напоминает, что политика снижения регуляторной нагрузки на повестке дня не первый год. Потому, считает он, радикальных прорывов ждать не приходится.

"Но, если сделают пару-тройку полезных вещей, то уже будет неплохо, – отмечает аналитик. – В идеале хотелось бы видеть комплексный критический пересмотр-аудит функций государства, но для этого нужна перезагрузка, прежде всего, налоговой и таможенных служб, а также Бюро экономической безопасности (БЭБ), усиление статуса и независимости регуляторной службы, экспансия влияния бизнес – омбудсмена".

По мнению Вячеслава Черкашина, на это нынешнее правительство на фоне подписанного им Меморандума с МВФ, усиливающего налоговое и административное давление на бизнес, вряд ли способно. Посему ожидания от данной инициативы весьма сдержанные, констатирует аналитик.

Если говорить о новой Украине после нашей победы, важно реформировать именно госуправления

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Формирование каких-то новых групп, рад по развитию — это всё о "заговорить тему". Оприходовать какие-то грантовые средства. Создать вид бурной деятельности. Я буду верить лишь в одну инициативу, а именно – в реформирование государственного устройства. Вот когда такой орган (группа, комитет — название не важно) будет создан, во мне оптимизма будет больше".

Руслан Соболь напоминает, что мы видели огромное количество разнообразных инициатив со стороны власти в стиле "создание комитетов и групп по поддержке бизнеса". В реалии, акцентирует эксперт, это – пыль в глаза. Ни о чём. Иногда даже – лоббирование интересов каких-то конкретных финансово-промышленных групп или отраслей.

"Если говорить о новой Украине после нашей победы, подчеркиваю, важно реформировать именно госуправления. Это станет отправной точкой настоящих реформ, стимулирующих развитие экономики в целом и бизнеса в частности, – считает Руслан Соболь. – А всё, что нам сейчас пытаются (и будут еще пытаться) "продавать" под видом таких реформ — это фикция. Надеюсь, украинское общество в Украине будущего больше такого не "купит"".

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