Кабмин создал очередной орган, который займется восстановлением Украины: о чем говорит это решение

На заседании Кабмина 13 января было заявлено о создании на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новой структуры – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (ГАВРИУ). Как оцениваете подобное решение? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Заседание Кабмина. Фото: из открытых источников

Создается ненужный орган, который будет удерживаться за счет украинских налогоплательщиков

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Создание такого органа говорит о том, что определенные силы при власти пытаются, скажем так, наложить свою лапу на те или иные средства, которые будут приходить в Украину. Ведь новое агентство, по сути, будет дублировать функции уже существующих органов исполнительной власти, министерств, которые могли бы осваивать те или иные средства".

То есть, поясняет эксперт, создается ненужный орган, который будет удерживаться за счет украинских налогоплательщиков ради того, чтобы осваивать средства иностранных инвесторов.

"Очевидно, что это агентство будет что-то там "координировать", "согласовывать", но вряд ли – эффективно работать, – считает Сергей Войченко. – При этом, чтобы получить средства или согласовать акты уже выполненных работ, скорее всего, вам придется обращаться в ГАВРИУ, кланяться определенному чиновнику, упивающемуся своей значимостью. Со всеми вытекающими...".

У нас уже есть опыт создания таких интересных агентств как, к примеру, по подготовке к Евро-2012, напоминает эксперт.

"В свое время оно было создано тогдашним премьером Юлией Тимошенко в 2007 году. Руководителем стал близкий ей Червоненко. Потом данное агентство было ликвидировано. А в 2010 году уже новый премьер, Николай Азаров возобновил деятельность этого органа. И какие-то только средства через него не шли, в каких только скандалах это агентство не фигурировало! Учитывая такой печальный опыт, создание ГАВРИУ более чем сомнительно, – отмечает Сергей Войченко. – Тем более война еще идет, говорить о масштабном восстановлении Украины не приходится. Средства, которые сейчас приходят от международных партнеров, идут в первую очередь на латание огромных дыр в бюджете".

Уже была Национальная Рада по восстановлению, теперь Агентство по восстановлению

Экономический эксперт Даниил Монин предполагает, что новое агентство создано под программу Восстановления Украины, на которую выделили около 35 млрд гривен в этом году.

"Честно говоря, не очень понимаю, зачем плодить государственные структуры, – признался эксперт. – То была Национальная Рада по восстановлению, теперь Агентство по восстановлению...".

По мнению Даниил Монина, работа эффективных чиновников – это качественно решать стоящие задачи с помощью имеющихся структур, а не плодить очередные чиновничьи агентства.

Получается, новое госагентство будет восстанавливать и развивать то, что построено во времена СССР

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким мнением:

"Оцениваю создание ГАВРИУ как классический пример организации ИБД (имитация бурной деятельности) со стороны Кабмина. Прежде, чем что-то восстанавливать и развивать – надо победить в войне. Мало того, все разговоры о "восстановлении" или, того хуже, отвлечение на это ресурсов – ни что иное как саботаж работы по обеспечению приближения Победы".

Сейчас экономика Украины должна быть переведена на военные рельсы и круглосуточно работать, акцентирует эксперт. Во время войны, уверен он, не может быть безработицы! Тогда как у нас она есть.

"Создавшаяся ситуация говорит о крайне низкокачественном управленческом ресурсе в исполнительной власти, – считает Юрий Гаврилечко. – За более 30 лет независимости фактически никакой собственной инфраструктуры мы не создали, продолжая эксплуатировать советскую. Так что получается, новое госагентство будет восстанавливать и развивать то, что построено во времена СССР? Назад, в прошлое! Очевидно, это будет их лозунгом".

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