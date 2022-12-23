В 2023 году Украина будет печатать гривну в случае крайней необходимости

Наличие достаточного внешнего финансирования и использования мер по оживлению внутреннего рынка заимствований поможет прекратить прямое финансирование государственного бюджета с помощью Национального банка в 2023 году. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров Международного валютного фонда.

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Согласно документу, "чрезмерное эмиссионное финансирование приведет к большим рискам для ценовой и внешней стабильности".





“В 2023 году, если предположить, что обязательства по внешнему финансированию будут своевременно выплачены, ОВГЗ будут выпускаться на первичном рынке в достаточных объемах, если также будут мобилизованы достаточные поступления для уменьшения потребностей в фискальном финансировании и не произойдет никаких дальнейших потрясений, мы сможем избавиться от своей зависимости от эмиссионного финансирования со стороны Национального банка”, — говорится в документе.





Вместе с тем, если возникнут "неожиданные критические потребности в финансировании или задержке внешних выплат, мы сначала применим рыночные инструменты для заимствования дополнительных средств; мы обратимся за эмиссионным финансированием в Национальный банк только в крайнем случае”.





Как известно, НБУ покупает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпускаемые правительством, осуществляя эмиссию. На 2022 год лимит для такого финансирования нужд бюджета составляет 400 млрд. грн.

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