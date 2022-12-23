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В 2023 году Украина будет печатать гривну в случае крайней необходимости

В следующем году правительство будет обращаться в НБУ за эмиссионным финансированием только в случае крайней необходимости.

сегодня, 12:21
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Автор:

Давиденко Евгения

Наличие достаточного внешнего финансирования и использования мер по оживлению внутреннего рынка заимствований поможет прекратить прямое финансирование государственного бюджета с помощью Национального банка в 2023 году. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров Международного валютного фонда.

В 2023 году Украина будет печатать гривну в случае крайней необходимости

Фото: https://pixabay.com


Согласно документу, "чрезмерное эмиссионное финансирование приведет к большим рискам для ценовой и внешней стабильности".


“В 2023 году, если предположить, что обязательства по внешнему финансированию будут своевременно выплачены, ОВГЗ будут выпускаться на первичном рынке в достаточных объемах, если также будут мобилизованы достаточные поступления для уменьшения потребностей в фискальном финансировании и не произойдет никаких дальнейших потрясений, мы сможем избавиться от своей зависимости от эмиссионного финансирования со стороны Национального банка”, — говорится в документе.


Вместе с тем, если возникнут "неожиданные критические потребности в финансировании или задержке внешних выплат, мы сначала применим рыночные инструменты для заимствования дополнительных средств; мы обратимся за эмиссионным финансированием в Национальный банк только в крайнем случае”.


Как известно, НБУ покупает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпускаемые правительством, осуществляя эмиссию. На 2022 год лимит для такого финансирования нужд бюджета составляет 400 млрд. грн.

"Комментарии" писали о пяти структурных маяках, которые должна выполнить Украина, чтобы приблизиться к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ. Среди них – отмена моратория на налоговые проверки, а также единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для таких плательщиков.



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Источник: https://mof.gov.ua/storage/files/Loi_PMB.pdf
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