Уже нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды ВСУ: что заявил Шмыгаль

Несмотря на резонанс вокруг темы с мобилизацией, оказывается, на сегодняшний день нет острой необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава украинского правительства отметил, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление вооружения.

Премьер поблагодарил Евросоюз, МВФ и союзников из "Группы семи" за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии". Украина рассчитывает на пакет США во второй половине года, сказал Денис Шмыгаль.

"Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия" – высказался премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" - Верховная Рада продолжает работу над законопроектом о мобилизации: стало известно какие правки поддержал Комитет национальной безопасности, обороны и разведки.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине продолжает активно обсуждаться тема мобилизации в целом и соответствующих изменений в законодательстве – в частности. Учитывая громадное количество правок, законопроект может быть принят лишь в апреле, а в силу вступить (при условии подписание президентом) в мае. Не исключено, что мобилизуют 400-500 тысяч человек. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о мобилизационных проблемах Украины.

Ранее "Комментарии" информировали – СМИ назвали самый спорный аспект в украинской схеме мобилизации.



