Рада продолжает работу над законопроектом о мобилизации: какие правки поддержал Комитет

19 марта Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассмотрел 660 поправок к новому закону о мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат Ирина Фриз. По ее информации нардепы дошли до раздела изменений в 23 статью об отсрочке от призыва, которого касаются несколько сотен поправок. Поэтому Комитет решил подготовить общие правки, которые бы учитывали предыдущие решения.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, речь идет об отсрочке для военнообязанных: органов государственной власти; органов местного самоуправления; лиц с инвалидностью; лиц, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет; тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится заграницей; опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет; занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или женой (мужем); членов семей І и ІІ степени родства, занятых постоянным уходом за лицами І или ІІ группы инвалидности в случае отсутствия других; ученых и работников учреждений высшего и предвысшего образования; тех, чьи родственники пропали без вести; тех, чьи близкие родственники погибли; освобожденных из плена.

По словам Фриз, все эти предложения после обсуждения с авторами и наработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта в Раде.

Она также сообщила, что вчера Комитет поддержал: возможность для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять службу после обучения в этих в/ч; электронный кабинет как право, а не обязанность; отклонение электронных повесток; новую редакцию относительно общин с постоянным населением до 10 тысяч человек в части возложения полномочий по оповещению и мероприятий мобилизации на районные госадминистрации, а не на старост.

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