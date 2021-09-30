logo
Русский Українська

BTC/USD

43371.39

ETH/USD

3004.15

LTC/USD

151.00

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Украинцам сказали, когда включат отопление
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам сказали, когда включат отопление

Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что отопление включать только согласно действующему законодательству

сегодня, 09:35
Автор:

Хмільовська Інна

Сегодня в Украине — в последний день сентября существенно похолодало. Украинцы чувствуют, щзо в домах тоже стало холодно и каждый ищет способ, чтобы согреться. И хотя днем температура воздуха еще хорошо прогревается, но в помещениях уже нет. Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что отопление включать в случае, если в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла. В частности, это предусмотрено законом, информирует портал "Комментарии".

Украинцам сказали, когда включат отопление

Денис Шмыгаль. Фото Кабмин

"Отопление местные власти планируют включить, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", — сказал он.

По традиции, примерно в середине октября вся Украина уже греется, поскольку температура достигает необходимой точки для запуска отопительного сезона.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что тарифы на отопление и горячую воду больше не контролируются правительством Украины. Теперь это прерогатива исключительно местных властей. С модернизацией теплокоммунэнерго Кабмин поможет, но дальше цены соответствуют мэры городов.

Читайте на "Комментариях" — Денис Шмыгаль открыл карты, рассказав, какими будут тарифы на отопление для украинцев в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Как передает издание "Комментарии", об этом глава правительства написал у себя в Facebook.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ