Украинцам сказали, когда включат отопление

Сегодня в Украине — в последний день сентября существенно похолодало. Украинцы чувствуют, щзо в домах тоже стало холодно и каждый ищет способ, чтобы согреться. И хотя днем температура воздуха еще хорошо прогревается, но в помещениях уже нет. Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что отопление включать в случае, если в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла. В частности, это предусмотрено законом, информирует портал "Комментарии".

Денис Шмыгаль. Фото Кабмин

"Отопление местные власти планируют включить, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", — сказал он.

По традиции, примерно в середине октября вся Украина уже греется, поскольку температура достигает необходимой точки для запуска отопительного сезона.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что тарифы на отопление и горячую воду больше не контролируются правительством Украины. Теперь это прерогатива исключительно местных властей. С модернизацией теплокоммунэнерго Кабмин поможет, но дальше цены соответствуют мэры городов.

Читайте на "Комментариях" — Денис Шмыгаль открыл карты, рассказав, какими будут тарифы на отопление для украинцев в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Как передает издание "Комментарии", об этом глава правительства написал у себя в Facebook.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!