Украинцам могут отключать свет за долги: подробности решения Кабмина

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Кабмин отменил мораторий на отключение света

При этом на официальном сайте компании-поставщика электроэнергии Yasno сообщается, что поставщики электроэнергии теперь имеют право начислять штрафные санкции и отключать должников, проживающих не на территории ведения боевых действий.

Изменения в постановление определяют, что к концу военного положения поставщики электроэнергии могут: начислять и взимать неустойку (пеню, штрафы) за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги; приостанавливать/полностью останавливать поставки электроэнергии в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг.

"В то же время для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Россией, эти санкции не применяются", — говорится в сообщении.

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