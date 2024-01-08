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Украинцам могут отключать свет за долги: подробности решения Кабмина

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг во время военного положения

сегодня, 18:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Украинцам могут отключать свет за долги: подробности решения Кабмина

Кабмин отменил мораторий на отключение света

При этом на официальном сайте компании-поставщика электроэнергии Yasno сообщается, что поставщики электроэнергии теперь имеют право начислять штрафные санкции и отключать должников, проживающих не на территории ведения боевых действий.

Изменения в постановление определяют, что к концу военного положения поставщики электроэнергии могут: начислять и взимать неустойку (пеню, штрафы) за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги; приостанавливать/полностью останавливать поставки электроэнергии в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг.                                                               

"В то же время для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Россией, эти санкции не применяются", — говорится в сообщении.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-shchodo-oplaty-zhytlovo-t291223
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