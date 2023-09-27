Кабмин готов повысить тарифы на газ и электричество: подробности

Правительство готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Как передает портал "Комментарии", министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире общенационального телемарафона рассказала, что такая инициатива обсуждается в правительстве в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине.

Тарифы. Фото из открытых источников

Министр отметила, суть реформы заключается в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, одновременно предоставляя субсидии гражданам, чьи платежи на коммуналку превышают 15% от заработка.

"Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", — отметила Жолнович.

Новый механизм позволит автоматически оповещать украинцев о праве на субсидию. В следующем году на такую социальную поддержку граждан планируют выделить около 50 млрд грн.

Министр выразила надежду, что финансирования хватит на то, чтобы покрыть все запросы и помочь украинцам с низким доходом пройти отопительный сезон и прогнозированные повышения коммунальных платежей.

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