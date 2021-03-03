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У Зеленского согласовали кандидатуру нового министра обороны, – нардеп

На Банковой всерьёз рассматривают данную кандидатуру

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа" рассказал о том, кто может стать новым министром обороны Украины вместо Андрей Тарана. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, ссылаясь на собственные источники.

У Зеленского согласовали кандидатуру нового министра обороны, – нардеп

Фото: Google

По его словам, в Офисе Президента всерьез рассматривают на должность министра обороны нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук, которая должна заменить нынешнего главу ведомства Андрея Тарана.

Он заявил, что коллеги по парламенту сообщили ему о том, что на Банковой рассматривают вариант отставки Тарана и назначение Верещук на его место. Дубинский напомнил, что в декабре 2020 года комитет ВР по национальной безопасности уже выражал недоверие Тарану, однако тогда, по его словам, скандал утих при содействии Офиса Президента.

Нардеп отметил, что сейчас у Зеленского решили вернуться к вопросу отставки действующего министра обороны. 

Справка: Ирина Верещук была мэром города Рава-Русская во Львовской области. Она баллотировалась на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года.

Александр Дубинский был исключен из фракции "Слуга народа" в начале 2021 года после попадания под санкции США за вмешательство в американские выборы. 

Он принимал участие в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем, которого американцы называют российским агентом, на которой были опубликованы пленки с разговорами пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, когда тот занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского сделали заявление о срыве операции по задержанию вагнеровцев.

Читайте также о начале войны Зеленского против олигархов. 


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Источник: https://t.me/dubinskypro/11020
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