У Зеленского согласовали кандидатуру нового министра обороны, – нардеп

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Гриниченко Дима
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа" рассказал о том, кто может стать новым министром обороны Украины вместо Андрей Тарана. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, ссылаясь на собственные источники.
Фото: Google
По его словам, в Офисе Президента всерьез рассматривают на должность министра обороны нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук, которая должна заменить нынешнего главу ведомства Андрея Тарана.
Он заявил, что коллеги по парламенту сообщили ему о том, что на Банковой рассматривают вариант отставки Тарана и назначение Верещук на его место. Дубинский напомнил, что в декабре 2020 года комитет ВР по национальной безопасности уже выражал недоверие Тарану, однако тогда, по его словам, скандал утих при содействии Офиса Президента.
Нардеп отметил, что сейчас у Зеленского решили вернуться к вопросу отставки действующего министра обороны.
Справка: Ирина Верещук была мэром города Рава-Русская во Львовской области. Она баллотировалась на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года.
Александр Дубинский был исключен из фракции "Слуга народа" в начале 2021 года после попадания под санкции США за вмешательство в американские выборы.
Он принимал участие в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем, которого американцы называют российским агентом, на которой были опубликованы пленки с разговорами пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, когда тот занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского сделали заявление о срыве операции по задержанию вагнеровцев.
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