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У Зеленского объяснили, почему уволили Резникова именно сейчас

Подоляк объяснил, почему уволили министра обороны Алексея Резникова и назначили Рустема Умерова.

сегодня, 15:07
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Владимир Зеленский принял решение уволить министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

У Зеленского объяснили, почему уволили Резникова именно сейчас

Подоляк объяснил, почему уволили Резникова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, объявляя об отставке Резникова, заявил о необходимости новых подходов и других форматов взаимодействия с военными и обществом. Теперь представитель офиса президента Михаил Подоляк подробнее рассказал, почему Алексея Резникова увольняют именно сейчас.


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"Это абсолютно демократическая процедура, президент говорит, что нужно изменить формат работы Минобороны. Нужно сделать его более действенным, более практичным", – говорит Подоляк.

Советник ОП объясняет, что 558 дней войны это большой срок, и человек может не отвечать тем потребностям, которые есть сегодня. Кроме того, Подоляк указывает на слова Зеленского, что "война не является основанием для того, чтобы не усиливать возможности тех или иных институтов". Подоляк добавил, что увольнение Резникова это не об интригах, а об увеличении эффективности и улучшении репутационной составляющей государственных институций.

Также Подоляк объяснил назначение Рустема Умерова новым министром.

"Президент говорит, что кандидатура господина Умерова, она символическая, потому что это крымский татарин. Не забываем, человек, который точно понимает, что нужно украинской армии, чтобы ускорить освобождение полуострова Крым", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что ВР уволила 5 сентября Алексея Резникова 327 голосами, а на его место будет назначен Рустем Умеров. Голосование за нового министра обороны состоится 6 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны указал, когда Украина будет использовать западные боевые самолеты F-16.

Также "Комментарии" писали, почему Зеленский сменяет Резникова на Умерова – что это даст Украине.



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Источник: https://t.me/holosameryky/7132
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