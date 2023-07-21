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Ткаченко подал в отставку: почему пришлось вмешаться президенту

По словам Ткаченко, заявление об отставке он написал "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны"

сегодня, 07:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке вчера вечером, 20 июля. Об этом министр сообщил у себя в Telegram.

Ткаченко подал в отставку: почему пришлось вмешаться президенту

Александр Ткаченко. Фото: из открытых источников

Причиной своей внезапной отставки Александр Ткаченко назвал волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны. 


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По словам Ткаченко, свое заявление об отставке он уже положил на стол президенту и лишь только потом узнал о публичной реакции на инцидент президента Украины Владимира Зеленского.

Министр подчеркнул, что несмотря на войну, которая продолжается в Украине, такие понятия как культура, история, память очень важны. На них нельзя закрывать глаза, делать вид, что все эти вопросы сейчас не ко времени, потому что как раз решение этих вопросов и есть залогом успешного будущего Украины.

Александр Ткаченко подчеркнул, что он не изменил свою позицию, считая, что выделение, как государственных средств, так и средств бизнеса на культуру – крайне важно. Это есть щит Украины во время войны. Это не менее важно, чем выделение средств на дроны или какое-то другое оружие.

Отметим, в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вчера, 20 июля, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от компаний, которые ориентировались на российский рынок, миллионы бюджетных средств.

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Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/3947
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Ігор

сегодня, 07:06

Культура 95 вже давно розвинена і захищена. Країна Баг потребує негайних реформ, а ні руху в минуле.


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