Суркис через «Динамо» помогает Медведчуку отсудить активы у государства

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января 2021 года.

Фото: Google





Как выяснили, "Наши гроши", участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания" Спорт-Тур", а 10,22 га — в собственности ООО" Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".





Учредителем ООО "Инвестиционная компания" Спорт-Тур" является ООО" Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой (через лондонскую "Ларидж Инвестменс Лтд", ООО "ИК" Гармания" и кипрскую" БРЕВИС Холдингз Лтд ") является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.





Среди основателей "Терра-Инвест" есть лондонская компания Laridge Investments LTD. По данным Регистрационной палаты Великобритании, ее директор Менеалос Сазос — фигурант "Панамаликс". И ко всему прочему, он принимал участие в качестве директора Bolvik Ventures LTD в судебном разбирательстве между Приватбанком и А-Банком братьев Суркисов.





Что касается ООО "КУА" МТИР Эссет Менеджмент", защищающей в судах активы Медведчука, то эта компания является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).





Более того, согласно документам суда, ООО "ФК "Динамо" лично берет участие в споре с государством за землю на стороне Медведчука.





Как писали журналисты "Зеркала недели", Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Михайлович так сказал о своих партнерах по бизнесу:





"Мы — все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого — свой участок работы в едином холдинге ...".





Напомним, накануне введения санкций СНБО в отношении Медведчука, Суркис организовал ему личную встречу с председателем СБУ Иваном Баканов. На ней якобы обсуждали вопросы смягчения и отмены санкций. После встречи, уже на самом заседании СНБО стало понятно, что Баканов действительно предлагал ввести в отношении Медведчук смягчённый пакет санкций, состоящий не из 12, а всего из 5 ограничительных пунктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!