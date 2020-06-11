Сто дней Кабмина: итоги и перспективы правительства Шмыгаля

Сегодня исполняется 100 дней Кабинету министров Дениса Шмыгаля. Премьер-министр считает заслугой Кабинета Министров за первые 100 дней работы своевременное обеспечение карантинных мер и поддержку граждан в условиях эпидемии коронавируса. "Мы столкнулись с историческим вызовом, должны были противостоять распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране", — сказал премьер на заседании Кабмина, которое состоялось накануне.



"Программу реальной поддержки бизнеса мы не увидели"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает: "Из плюсов – правительству Шмыгаля удалось сохранить относительную стабильность в эпоху корона-кризиса. Также этот Кабмин более ориентирован на национальный бизнес (была даже попытка принять программу поддержки национальной экономики), чем на внешних игроков. Еще он чуть более опытен, чем Кабмин Гончарука".

Среди негативов глава УИП отметил то, что программу реальной поддержки нацбизнеса мы так и не увидели. Как и в целом реалистичную и профессионально выписанную программу правительства.

"Кроме того, у Кабмина Шмыгаля нет хорошей связки с парламентом, что не позволяет принимать важные инициативы, – продолжает Руслан Бортник. – К тому же, именно это правительство подписало новый меморандум с МВФ, увеличивающий долговую зависимость Украины, ведущий страну в никуда".

По мнению эксперта, можно сказать, что Кабмин Шмыгаля во многом работает по тем же лекалам, что и правительство Гончарука.

"Разговоры есть, а вот прорывных программ – нет, – поясняет Руслан Бортник. – Даже не могут сформировать Кабмин до конца – нет министра образовании, министра экологии – лишь люди с приставкой и.о… Думаю, правительство Шмыгаля продержится до осени. А потом его судьба будет зависеть от того, как сложится политическая конъюнктура на местных выборах (сколько возьмет "Слуга народ"), и какое будет общее социально-экономическое положение в стране".

"Фактически, Шмыгаль не имеет своей команды"

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что 100 дней правительства Шмыгаля можно охарактеризовать известной фразой политика: "Я вам не завидую". Она отмечает, что это первое правительство Украины, которое столкнулось со столь серьезным вызовом социально-экономического характера как корона-кризис и карантин.

"В плюсов правительству Шмыгаля можно отнести то, что условиях, в которых оказалась Украина, они смогли фактически переломить ситуацию. И всех нас отправили на жесткий карантин почти на месяц, – говорит Светлана Кушнир. – Страна замерла, замерла экономика. Скорее всего, было сохранено немало жизней. Но очень бы хотелось видеть законы, которые были бы направлены на поддержку отечественного бизнеса. Протекционизм сейчас – мировой тренд. У нас, увы, этого не случилось".

Главная задача любого руководителя (а Шмыгаль – управленец высшего звена) – создать действенную, эффективную команду и наладить систему контроля за выполнением распоряжений и решений. Пока с этим он не справляется, резюмирует политэксперт.

"Кроме всего прочего, Кабмин Шмыгаля работал и работает в усеченном составе. Недоукомплектация министрами сказывается на общей эффективности работы правительства, – считает Светлана Кушнир. – Видна некая несамостоятельность. Мы ведь знаем, что именно Офис президента фактически единолично формирует состав Кабмина. В то же время не хватает возможности или смелости предложить определенным политикам или управленцам прийти и возглавить то или иное министерство. Фактически Шмыгаль не имеет своей команды".

Одним из главных минусов эксперт считает быструю смену глав Минфина.

"Сейчас нужно отбрасывать личные амбиции, политические составляющие – и брать на работу тех, кто может в этих условиях выполнить сложные задачи, – уверена Светлана Кушнир. – И у кого есть положительное сальдо, положительная история – что с подобного рода задачами они справлялись… Речь о конфликте с пробывшем рекордно мало министром финансов Уманским, который в итоге ушел. Хотя именно он, с моей точки зрения, мог бы отстоять интересы Украины во время заключения нового соглашения с МВФ".

Сам факт заключения соглашения эксперт считает позитивом. Особенно то, что первый транш уже идет к нам.

"Но программа, по которой мы пошли, делает нас еще более зависимыми от внешнего займа, расширяя и без того огромный внешний долг, – подчеркивает Светлана Кушнир. – К минусам следует отнести и то, что о промышленности, о развитии бизнеса с высокой добавочной стоимостью, о преференциях (хотя бы на какой-то период) отечественному производителю, о защите украинского рынка от импорта пока речи не идет. А именно это могло бы стать драйверами экономики, дать людям зарплату, наполнить бюджет поступлениями".

Одним из подводных камней будущей 100-дневки правительства эксперт считает административно-территориальную реформу.

"Конфликты уже вспыхивают от области до области. Ряд граждан в ОТГ будут подавать в суд на Кабмин из-за подобного насильственного разделения. Традиционно всему виной практически отсутствующая коммуникация центра с регионами. Нет конструктивного диалога", – считает Светлана Кушнир.

По ее мнению, ближайшие три месяца этот Кабмин (в таком составе или в несколько видоизмененном) продержится.

"Его главная задача – собрать максимальное количество негатива – и потом уйти, – поясняет политэксперт. – Фактически – это техническое правительство. Но если программу правительства всё же утвердят в ВР, если она будет более-менее вменяемая, то некий иммунитет будет. Впрочем, это не значит, что правительство будет неприкасаемым. Думаю, Шмыгаль это прекрасно понимает".

"Офис президента слишком слаб, чтобы разогнать Кабмин"

Политический эксперт Александр Савченко не видит ничего положительного в деятельности Кабмина Шмыгаля.

"Всё, что он приписывают себе в заслуги, на самом деле таковым не является. Особенно – удачно, по их мнению, проведенный карантин. Между тем, ни малый бизнес, ни больницы обещанной господдержки на должном уровне так и не получили, – подчеркивает политэксперт. – Карантин в какой-то мере стал спасением для этого правительства. Ведь массовый "падёж" малых предприятий, остановку экономики они теперь списывают исключительно на мистический корона-кризис, а не на просчеты – как свои, так и предшественников. А ведь именно правительством Шмыгаля были подготовлены решения, которые однозначно являются враждебными для всех форм бизнеса, да и для всего населения. Речь о планируемом повышении тарифов на электроэнергию, которое запланировано на осень".

Карантин, по мнению Александра Савченко, используется Кабином в качестве этакой индульгенции. Которой они пользовались весной-2020 – и намерены пользоваться далее.

"Шмыгаль занят формированием программы правительства, которая имеет одну цель – дать Кабмину неприкосновенность сроком на один год, – отмечает эксперт. – Но все идеи правительства на этот год основываются только на лоббировании интересов одного олигарха в сфере энергетики, откуда родом и сам Шмыгаль. Программа "Большая стройка", которая широкого распиарена Кабмином (по их мнению, является универсальным ответом на уничтоженную экономику), на самом деле – обман, фикция, утопия... Кабмин Шмыгаля в лучших традициях предшественников вместо четких посылов бизнесу (какие сектора экономики и производства – в приоритете; что необходимо развивать) не дает никаких ориентиров. О развитии реального сектора экономики речи не идет. Отсюда вывод – у правительства, собранного из случайных людей, нет четкого, единого видения развития страны. Более того – нет реальной программы по поддержке рушащейся экономики".

Александр Савченко считает, что Офис президента сейчас слишком слаб, чтобы дать возможность разогнать Кабмин осенью.

"В момент назначения нового правительства партии Зеленского нужно иметь сильную позицию для квот в условном "Кабмине №3". А до осени-2020 позиция "Слуги народа", скорее всего, еще больше усохнет, – подчеркивает эксперт. – Усохнет и количество депутатов, подконтрольных Зеленскому. Таким образом, при перезагрузке Кабмин будет еще меньше соответствовать "хотелкам" Офиса президента Именно поэтому в интересах Зеленского – каким бы плохим Кабмин Шмыгаля не был, какие бы антинародные решения не принимал, – не разгонять его. Зацементировать ситуацию – и с правительством, и с партией. Всё это говорит о слабости власти".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о падении ВВП и связал его с эпидемией коронавируса.



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