Возвращение Виктора Ющенко в политику: каковы его шансы

Бывшие президенты Кравчук и Кучма возвращались в политику как главы украинских делегаций в ТКГ. Кравчук и сейчас там. Порошенко тоже в игре – как нардеп и глава партии "Европейская солидарность". Янукович — в бегах. Может ли вернуться в большую политику Ющенко (ряд Телеграмм-каналов распространяет информацию, что он не против и якобы ведет даже переговоры с несколькими политиками из "Европейской солидарности" и "Голоса")? По кому бы ударило такое возвращение? "Комментарии" решили получить ответы от знающей экспертной группы.

Ющенко может вернуться в большую политику. Коллаж: Українська правда

Отличие — особая бездарность

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что ни один из бывших президентов Украины не оставил по себе хорошей памяти по результатам своего правления.



"А возвращение Кравчука и Кучмы в политику в качестве глав украинских делегаций в ТКГ имело своим результатом полный ноль", — говорит Евгений Филиндаш.

По его мнению, Ющенко отличается особой бездарностью даже на фоне всех остальных украинских президентов.



"Недаром он поставил мировой антирекорд для действующих президентов во время своего повторного баллотирования в 2010-м году — набрав лишь 5,45 % голосов избирателей. Поэтому вернуться-то Ющенко может, но ударит такое возвращение только по той партии, которая возьмёт его в свои ряды", — уверен директор Украинского центра социальной аналитики.

Следует ли "доставать Ющенко из шкафа"?

Политтехнолог Борис Тизенгаузен напоминает, что если в начале каденции Ющенко внушал оптимизм, то уходил, как практически все до и после него, в большом минусе.



"В конце пребывания Ющенко на посту главы государства мы видели слабого президента, который ждал возможности быстрее передать свои полномочия. Видел, что многое ему не удалось. Что "любі друзі" крадут. А если "ці руки нічого не крали", это не значит, что не крали другие... Он покинул президентский пост в какой-то мере сломленным человеком, мечтающим уйти на покой, разводить пчел. И сейчас Ющенко точно не выглядит как человек, способный вернуться в политику в качестве мощной фигуры", — считает Борис Тизенгаузен.



Политтехнолог признался, что не видит ценности Ющенко как самостоятельного политического игрока, способно возглавить какую-то партию.



"Электоральное поле, на котором, условно, мог бы играть Ющенко — прозападное. Это направление сейчас достаточно плотно занято "Голосом" и "Европейской солидарностью". Если бы Ющенко за год-два до решения вернуться в большую политику начал появляться в СМИ, собирать экспертные столы, давал действенные советы, как-то напомнил о себе — можно было бы стартовать. А просто "достать из шкафа Ющенко" — это проигрышная затея", — подчеркивает Борис Тизенгаузен.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, к чему пришла Украина во времена президентства Виктора Ющенко.

К слову, также на портале найдется материал о сериале от стриминговой платформы Netflix, в котором фигурирует имя президента Ющенко.

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