Стало известно, когда можно ожидать отставку Кабмина Шмыгаля

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и действующего Кабинета министров. Об этом он сообщил во время нового интервью на телеканале "Украина 24".

Шмыгаль. Фото: Кабмин

По его словам, на данный момент, вопрос отставки Шмыгаля и всего Кабмина не стоит на повестке дня и даже не обсуждается в Офисе Президента.

Журналист задал Ермаку вопрос о том, планируется ли обновление кадрового состава правительства в связи с запросом общества. Он ответил, что сейчас вопрос отставки Шмыгаля на Банковой не обсуждают, во всяком случае пока.

Чиновник также отметил, что в правительстве очень пристально наблюдают за общественными настроениями и мнением людей.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года, он заменил на этой должности Алексея Гончарука. Период его Кабмина пришелся на времена пандемии и двух жестких карантинов весной 2020 года и зимой 2021.

Также Шмыгаль был вице-премьером и министром по вопросам развития громад и территорий. До прихода в Кабмина возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

До прихода в политику был топ-менеджером корпорации ДТЭК, которая принадлежит олигарху и самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Там занимал должность генерального директора Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

На посту премьер-министра неоднократно обвинялся в лоббирование интересов Рината Ахметова, в частности в области энергетики.

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