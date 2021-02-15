logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.02.2021

BTC/USD

48009.62

ETH/USD

1805.81

LTC/USD

210.38

НБУ 15.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Стало известно, когда можно ожидать отставку Кабмина Шмыгаля
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда можно ожидать отставку Кабмина Шмыгаля

Они внимательно следят за мнением людей

сегодня, 13:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и действующего Кабинета министров. Об этом он сообщил во время нового интервью на телеканале "Украина 24".

Стало известно, когда можно ожидать отставку Кабмина Шмыгаля

Шмыгаль. Фото: Кабмин

По его словам, на данный момент, вопрос отставки Шмыгаля и всего Кабмина не стоит на повестке дня и даже не обсуждается в Офисе Президента. 

Журналист задал Ермаку вопрос о том, планируется ли обновление кадрового состава правительства в связи с запросом общества. Он ответил, что сейчас вопрос отставки Шмыгаля на Банковой не обсуждают, во всяком случае пока. 

Чиновник также отметил, что в правительстве очень пристально наблюдают за общественными настроениями и мнением людей.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года, он заменил на этой должности Алексея Гончарука. Период его Кабмина пришелся на времена пандемии и двух жестких карантинов весной 2020 года и зимой 2021.

Также Шмыгаль был вице-премьером и министром по вопросам развития громад и территорий. До прихода в Кабмина возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

До прихода в политику был топ-менеджером корпорации ДТЭК, которая принадлежит олигарху и самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Там занимал должность генерального директора Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. 

На посту премьер-министра неоднократно обвинялся в лоббирование интересов Рината Ахметова, в частности в области энергетики. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал глава МОЗ Степанов за январь и декабрь.

Читайте также заявление России о возможной аннексии ОРДЛО.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YFvMKeXbQIk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ