США поставят Украине 2 млрд куб. газа для прохождения отопительного сезона

Украина накопила в газовых хранилищах более 13,2 млрд кубов газа. А к 1 октября показатель увеличится до 14,5-15 млрд кубов газа.

Импорт газа

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По словам главы правительства, уже есть договоренности с Вашингтоном о предоставлении 2 млрд куб. газа. Ожидается, что они поступят в течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего года, то есть до марта 2023 года. Также Шмыгаль отметил, что Кабинет министров ведет переговоры с северными странами, в частности, с Норвегией о предоставлении физических объемов газа для Украины.

Также премьер-министр заверил, в стране будет достаточно энергоресурсов для стабильного прохождения отопительного сезона, хотя он и будет одним из самых тяжелых. По словам Шмыгаля, правительство делает ставку не только на голубое топливо, но и на уголь. В целом, отмечает глава Кабмина, страна накопила 2,2 млн тонн угля. Это самые большие запасы за последние годы на этот период, подчеркнул он. А к началу отопительного сезона будет накоплено до 2,5 млн. тонн.



В пресс-службе также подчеркнули, что Кабмин берет во внимание военные риски, которые могут повлиять на прохождение отопительного сезона. Так, уже закуплено почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций и т.д.





Как писали ранее “Комментарии”, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Сообщается, что страны-кредиторы согласились на приостановку выплат по долгу Украины, чтобы позволить Киеву сэкономить валютную ликвидность и увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку пострадавшей от войны экономики. Общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!