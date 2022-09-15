Украине разрешили приостановить выплаты по внешнему долгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Внешний долг





Документ подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Таким образом в украинском правительстве надеются смягчить экономических последствий агрессивной войны россии против нашей страны.





Согласно официальному пресс-релизу, Соглашение было заключено как продление объявленного 20 июля группой официальных кредиторов Украины намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год. Сообщается, что страны-кредиторы согласились на приостановку выплат по долгу Украины, чтобы позволить Киеву сэкономить валютную ликвидность и увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку пострадавшей от войны экономики. Общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.



Как мы писали ранее, Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год. Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский отметил в интервью изданию “Комментарии”, что месячный дефицит бюджета прогнозируется меньше (2,5 млрд долл.), чем в среднем в этом году. Потому такая смета потребует сохранения больших объемов международной поддержки. Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ обращает внимание на то, что на сектор обороны в госбюджете-2023 закладывается более 1 трлн грн. Это фактически 50% расходной части бюджета. На социальные статьи планируется выделить порядка 800 млрд грн, то есть, примерно 35% от расходной части. А 15% – всё остальное. Таким образом, индексация пенсий будет произведена частично. Дотации на Пенсионный фонд, по его словам, увеличены на 30 млрд грн, чего явно недостаточно для компенсации 30-процентной инфляции. Поэтому индексировать пенсии будут скорее всего наиболее незащищенным гражданам – у кого они на уровне средней и ниже, считает Кущ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!