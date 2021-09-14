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Шмыгаль вслед за Зеленским высказался о двойном гражданстве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не с агрессором - Россией

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей

Глава приятельства Денис Шмыгаль считает, что в Украине должно быть двойное гражданство. Исключением должна стать только лишь одна страна – Россия, на которую не должны распространяться нормы о возможности получить двойное гражданство. Как передает издание "Комментарии", такое мнение Денис Шмыгаль высказал во время общения со представителями СМИ на пресс-конференции 14 сентября.

Шмыгаль вслед за Зеленским высказался о двойном гражданстве

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр назвал двойное гражданство – признаком цивилизованных, развитых стран, которое может только лишь усилить Украину и стать для нее большим плюсом. Денис Шмыгаль уточнил, если же мы говорим о двойном гражданстве, то это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не может быть двойного гражданства с Российской Федерацией.

По словам главы правительства, сегодня много украинцев долгое время живет за границей и немало из них с удовольствием бы воспользовались возможностью получить паспорт гражданина Украины, проживая в другой стране. Денис Шмыгаль отметил, народные избранники должны рассмотреть несколько законопроектов, которые уже есть в парламенте и которые посвящены этой важной теме.

Читайте также на портале "Комментарии" – предшествовало таким заявлениям Дениса Шмыгаля заявление президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета четко заявил, что он поддерживает идею двойного гражданства в Украине. Тогда глава государства отметил, что в тех же США огромная диаспора украинцев, которые хотели бы иметь не только гражданство США, но и Украины.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=76Qc4sRsbos
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