Шмыгаль вслед за Зеленским высказался о двойном гражданстве

Глава приятельства Денис Шмыгаль считает, что в Украине должно быть двойное гражданство. Исключением должна стать только лишь одна страна – Россия, на которую не должны распространяться нормы о возможности получить двойное гражданство. Как передает издание "Комментарии", такое мнение Денис Шмыгаль высказал во время общения со представителями СМИ на пресс-конференции 14 сентября.

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр назвал двойное гражданство – признаком цивилизованных, развитых стран, которое может только лишь усилить Украину и стать для нее большим плюсом. Денис Шмыгаль уточнил, если же мы говорим о двойном гражданстве, то это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не может быть двойного гражданства с Российской Федерацией.

По словам главы правительства, сегодня много украинцев долгое время живет за границей и немало из них с удовольствием бы воспользовались возможностью получить паспорт гражданина Украины, проживая в другой стране. Денис Шмыгаль отметил, народные избранники должны рассмотреть несколько законопроектов, которые уже есть в парламенте и которые посвящены этой важной теме.

Читайте также на портале "Комментарии" – предшествовало таким заявлениям Дениса Шмыгаля заявление президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета четко заявил, что он поддерживает идею двойного гражданства в Украине. Тогда глава государства отметил, что в тех же США огромная диаспора украинцев, которые хотели бы иметь не только гражданство США, но и Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!