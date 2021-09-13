Шмыгаль в Польше рассказал, как восстановить экономику после пандемии

Правительства должны взять лидерство в восстановлении экономик, но добиться успехов в этой сфере без поддержки общества и бизнеса просто невозможно. Преодолеть вызовы можно только сообща. Как передает издание "Комментарии", об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил, выступая на форуме "Европа: направление восстановление", который принимала Польша.

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Глава правительства отметил, как позитив то, что премьер-министры Польши и Словении имеют общий взгляд на способы экономического восстановления после пандемии.

В свою очередь Денис Шмыгаль представил стратегическое приоритеты украинского правительства, среди которых развитие медицины и инфраструктуры, зеленый переход, торговля и инвестиции, укрепление региональной безопасности.

По словам премьера, впервые за годы независимости Украины правительству удалось разработать экономическую стратегию до 2030 года. В ней содержится более 30 векторов, которые будут выводить нашу страну вперед из того кризиса, который есть в мире в связи с коронавирусом. Особый акцент премьер сделал на объединении усилий правительств разных стран, ради изобретения инновационных препаратов и вакцин.

Останавливаясь на теме развития инфраструктуры Денис Шмыгаль сделал акцент на президентской программе "Большое строительство". Премьер отметил, что в Украине есть сегодня возможность создавать новые объекты инфраструктуры и это большой плюс.

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