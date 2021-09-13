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Шмыгаль в Польше рассказал, как восстановить экономику после пандемии

Денис Шмыгаль считает, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, коснулась всего мира, поэтому и искать пути преодоления вызовов страны должны вместе.

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей

Правительства должны взять лидерство в восстановлении экономик, но добиться успехов в этой сфере без поддержки общества и бизнеса просто невозможно. Преодолеть вызовы можно только сообща. Как передает издание "Комментарии", об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил, выступая на форуме "Европа: направление восстановление", который принимала Польша.

Шмыгаль в Польше рассказал, как восстановить экономику после пандемии

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Глава правительства отметил, как позитив то, что премьер-министры Польши и Словении имеют общий взгляд на способы экономического восстановления после пандемии.

В свою очередь Денис Шмыгаль представил стратегическое приоритеты украинского правительства, среди которых развитие медицины и инфраструктуры, зеленый переход, торговля и инвестиции, укрепление региональной безопасности.

По словам премьера, впервые за годы независимости Украины правительству удалось разработать экономическую стратегию до 2030 года. В ней содержится более 30 векторов, которые будут выводить нашу страну вперед из того кризиса, который есть в мире в связи с коронавирусом. Особый акцент премьер сделал на объединении усилий правительств разных стран, ради изобретения инновационных препаратов и вакцин. 

Останавливаясь на теме развития инфраструктуры Денис Шмыгаль сделал акцент на президентской программе "Большое строительство". Премьер отметил, что в Украине есть сегодня возможность создавать новые объекты инфраструктуры и это большой плюс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Денис Шмыгаль рассказал, каким способом он намерен выполнить задачу президента Украины Владимира Зеленского и возвратить украинских заробитчан на Родину.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=266325365173523
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