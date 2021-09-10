Шмыгаль рассказал, как собирается выполнять задачу президента - возвращать заробитчан

Правительство намерено выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Зеленским о том, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы в Украине, вернув в страну граждан, которые сегодня трудятся за границей, но желали бы вернуться на Родину. Как передает издание "Комментарии", об этом во время Часа вопросов к правительству в зале ВР рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНИАН.

Денис Пушилин - фото из открытых источников

Глава правительства отметил, главное – это как можно быстрее добиться новых инвестиций в Украину, что автоматически приведет к появлению новых рабочих мест, а проблем с рабочей силой не будет, потому что много украинцев сегодня работают за границей. Денис Шмыгаль подтвердил, что, как в программе правительства, так и в программе президента есть отдельный пункт о том, чтобы вернуть домой всех заробитчан, желающих работать в Украине.

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас намечается тенденция к улучшению ситуации с трудоустройством украинцев. В итоге безработных стало меньше. Для сравнения премьер продемонстрировал цифры. На сегодня безработных менее 300 тысяч, а на начало карантина было 361 тысяча. При этом Фонд занятости может предложить всем желающим до 70 тысяч вакансий. К тому же в Кабмине сейчас проводят анализ программ по поддержке малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать людей заниматься своим делом, вкладывать инвестиции и получать прибыль.

Читайте также на портале "Комментарии" — рекордная сумма – за первые шесть месяцев 2021 года украинцы за границей заработали на 16% больше, чем за этот же период 2020-го.

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