Шмыгаль рассказал, раньше чего Украина не станет членом ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение глава правительства высказал на пресс-конференции.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем – сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", – заявил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.

Премьер выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет".

"Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль.

Стоит отметить, в ходе этой же пресс-конференции премьер заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран.

Также Денис Шмыгаль сообщил о плане сократить на треть количество министерств. По его словам, это не единственное новшество, которое планирует ввести правительство.



