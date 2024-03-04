logo

BTC/USD

65080.75

ETH/USD

3489.43

LTC/USD

89.19

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Шмыгаль рассказал, раньше чего Украина не станет членом ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль рассказал, раньше чего Украина не станет членом ЕС

Денис Шмыгаль надеется, что Украина станет членом ЕС сразу после победы

сегодня, 16:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение глава правительства высказал на пресс-конференции.

Шмыгаль рассказал, раньше чего Украина не станет членом ЕС

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем – сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", – заявил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур. 

Премьер выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет". 

"Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль. 

Стоит отметить, в ходе этой же пресс-конференции премьер заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран.

Также Денис Шмыгаль сообщил о плане сократить на треть количество министерств. По его словам, это не единственное новшество, которое планирует ввести правительство.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости