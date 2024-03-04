Шмыгаль рассказал, раньше чего Украина не станет членом ЕС

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение глава правительства высказал на пресс-конференции.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Денис Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.
Премьер выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет".
Стоит отметить, в ходе этой же пресс-конференции премьер заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран.
Также Денис Шмыгаль сообщил о плане сократить на треть количество министерств. По его словам, это не единственное новшество, которое планирует ввести правительство.
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