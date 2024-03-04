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Шмыгаль подтвердил, что Украина готова продлить транзит российского газа, но есть условие

Прмьер Денис Шмыгаль уточнил, Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе из ЕС

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции.

Шмыгаль подтвердил, что Украина готова продлить транзит российского газа, но есть условие

Газ. Фото из открытых источников

"Мы не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать [транзит], и ставить свои подписи под соглашением. Но у нас были переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами: если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать", — высказался Денис Шмыгаль.

Интересно, что ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что до конца 2024 года транзит российского газа через Украину может прекратиться окончательно.                                                                               

Теперь же своим заявлением Денис Шмыгаль фактически подтвердил январское заявление премьера Словении Роберта Фицо. Тогда словацкий премьер после переговоров с Денисом Шмыгалем в Ужгороде сказал, что транзит газа через Украину, вероятно, продолжится.

Пресс-служба Кабинета Министров после этого уточнила, что Украина не намерена заключать новые контракты с российским газовым монополистом, но может говорить об использовании своей газотранспортной сети со страной – членом ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — ничего не смущает: в Европейском Союзе рассчитывают получать российский газ через Украину в 2025 году.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:44

Юдейські хитро! Гроші зароблять, а коли відповідати їх там не було. Вся відповідальність на інших. Ось так нацизм формує "русский мир", а потім він перший напав. Вони не змінюються. Та і навіщо якщо з біблійних часів ці Божі заробляли саме на конфліктах.


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