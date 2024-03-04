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Шмыгаль анонсировал сокращение количества министерств. Сколько служащих уволят

Глава правительства Денис Шмыгаль на пресс-конференции сообщил о плане сократить на треть количество министерств. По его словам, это не единственное новшество, которое планирует ввести правительство

сегодня, 14:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Дениса Шмыгаля, планируется провести реформу правительства, предусматривающую сокращение на треть министерств, а вместе с этим и сокращение штата государственных служащих.

Шмыгаль анонсировал сокращение количества министерств. Сколько служащих уволят

Денис Шмыгаль

Как сообщил глава правительства, работа в этом направлении уже началась. В частности, по его словам, в этом году уже сокращено 20 000 государственных вакансий.

Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, в рамках реформы идет работа над созданием так называемого Центра правительства, который объединит вспомогательные и административные функции.

"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере",
– сказал Шмигаль.

Также, по его словам, новая структура должна работать над быстрой подготовкой документов для министерств.

Кроме того, среди планов и внедрение "Действия" для госслужащих.

Напомним, 25 февраля на пресс-конференции президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, возможно, придется провести реформу правительства и сократить количество министерств в связи с нехваткой средств. Как подчеркнул глава Украины, если в государстве и дальше будет наблюдаться дефицит средств, то власти сделают все для уменьшения инфраструктуры государства. Тогда президент подчеркнул, что ситуация с реформой станет понятнее к весне.

Вероятно, все же в Украине острый дефицит финансов, поскольку Украина никак не может получить помощь от Соединенных Штатов. Там и дальше продолжаются баталии вокруг целесообразности финансовой поддержки Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, если президент Владимир Зеленский решит в рамках реформы правительства назначить премьером вместо Дениса Шмыгаля руководителя своего офиса Андрея Ермака, это означает, что власти хотят сконцентрировать всю финансовую помощь от западных партнеров в своих руках.




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